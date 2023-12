Sorok állnak a műszaki cikkeket áruló üzletek vevőszolgálatai előtt karácsony után egy nappal. Azt hinné az ember, hogy a nem működő árucikkek miatt, de nem. A megkérdezettek közül szinte mindenki új áru vásárlása miatt állt sorba. Érthető, hiszen sokszor választunk ajándékutalványt meglepetésként.

Egyedül Kókai Sándor szorongatott a kezében egy vezeték nélküli fülhallgatót, aminek egyik része süket volt.

„Bízom benne, hogy kicserélik, hiszen egy év garancia van rá. Most kaptam meg a páromtól, aki még novemberben vette meg a Black Friday napján” – mondta a karácsonyra kapott ajándékról.

Visszavásárlási garancia

Az áruházak, így például a Média Markt is felhívja a figyelmet arra, hogy visszavásárlási garanciát vállal. Ez azt jelenti, hogy a blokk ellenében és az árucikk összes tartozékával együtt visszaveszik a már megvásárolt terméket. Az egyéb feltételekről érdemes megkérdezni a vevőszolgálatot. Természetesen nemcsak a műszaki boltokba mennek vissza a vásárlók, hanem a ruhaneműket eladókba is.

Így Dávid Beatrix azt nyilatkozta a Boon.hu-nak, hogy párja kisebb sportkabáttal lepte meg.

„Elfáradtunk az ünnepek alatt, ezért a csere várat még magára. Én is rossz méretet választottam tizennyolc éves fiamnak, mert nagyobbra klikkeltem a neten, mint amekkorára szüksége lenne” – mondta az édesanya, aki gyermeke fekete-fehér ruháit megunva egy téglaszínűvel próbált beújítani, végül sikeresen, mert a fiának tetszett, úgyhogy majd intézik a cserét.

Jó, ha nem a bolttal kell kezdeni

Farkasné Juhász Borbála is elméretezte gyermekeit, mert bevallása szerint a kesztyű kicsi lett, a pulcsi viszont nagy. Kardos Péter és Kocsán Andrea azonban még semmit nem vitt vissza soha. Persze jó is, hogyha nem a boltjárással kell kezdeni az ünnep utáni napokat, hiszen ilyenkor egyébként is nagyon sokan keresik fel azokat, ahol élelmiszert is lehet kapni.

A fogyasztói társadalom rossz tulajdonsága ugyanis, hogy két nap szünet után rohan a boltba, és leellenőrzi, hogy a polcok tele vannak-e, ahogyan ahhoz hozzászokott, mint a macska, amit egy apró változás is meg tud zavarni az otthonában.