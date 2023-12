Mindenki eltervezi karácsony előtt, hogy mit süt-főz az ünnepre. Többfogásos ebédek és vacsorák, a desszertet se felejtsük el. Azonban hajlamosak vagyunk olykor elszámítani magunkat, és 27-én is még a maradék maradékát esszük. Kidobni mégsem szeretnénk, a kutyának meg nem adhatjuk oda az összeset. De akkor mit tegyünk?

Tóth Laura elmondta, hogy mind a három napon máshol ebédeltek, és bár ő maga nem főzött, mégis több étel megmaradt otthon.

„A szentestét anyukámnál töltöttük, ahol húslevest és töltött káposztát készítettünk. Utóbbiból hoztunk haza, amit lefagyasztottunk, így később is meg tudjuk enni. Karácsony első napján pedig a párom szülei láttak el minket finomságokkal. A sültestálból és a hozzátartozó salátákból még mindig van, amiket az elkövetkező napokban igyekszünk elfogyasztani. Karácsony másnapján pedig nagymamához látogattunk el, aki természetesen elkészítette a finomságait, így tőle is kaptunk útravalót” – mondta a Boon.hu-nak.

Laura hozzátette, amire most jobban oda tudtak figyelni, az a sütemények mennyisége volt. Igyekeztek annyit készíteni belőlük, amit el tudtak jóízűen fogyasztani, hiszen az elmúlt évek alatt már kitapasztalták, miből mennyire van szükségük.

Fagyasztás és morzsaparti

A legtöbben ilyenkor az elkövetkező napokban még a karácsonyi menü maradékát fogyasztják el, van olyan, aki lefagyasztja, vagy a süteményekből a kollégáinak is visz erre a három napra.

Adunk néhány tanácsot, hogy hogyan tudjuk hasznosítani a maradékot.

Mentsünk meg minél több ételt, ha van a szemünk előtt az ismeretségben valaki, akiről tudjuk, hogy szüksége van élelmiszerre – akkor gondos és gusztusos csomagolás után a még felhasználható élelmiszereket vigyük el hozzá. Nagyobb adagot csak süteményből vagy olyan fogásból adományozzunk, amely garantáltan ehető marad még egy-két napig. Az egyik legpraktikusabb, hogy fagyasszunk, amit tudunk. A kihűlt ételeket tegyük dobozokba, címkézzük fel, és mehetnek a fagyasztóba. A leveseket, mártásokat is tárolhatjuk így, de az idényzöldségeket és süteményeket is lefagyaszthatjuk akár egy műanyag zacskóban is, hogy majd később elővegyük.

A zöldségek, gyümölcsök héját, a fonnyadt vagy megbarnult gyümölcsöt nyugodtan újrahasznosíthatjuk. A komposztálóban a növényi eredetű szemetet fekete, tápanyagokban gazdag humusszá varázsolhatjuk. Ha mindenki otthon van még, vagy szeretünk a rokonokkal, barátokkal, szomszédokkal összeülni a két ünnep között, és szeretnénk, hogy szilveszter előtt elfogyjon minden, válogassunk össze egy kis kóstolót, és rendezzünk morzsapartit.

Új fogás a maradékból

Egy kis kreativitással számtalan új fogást alkothatunk. Egyes ételek kiválóan alkalmasak arra, hogy más ételt készítsünk belőlük. Ilyen lehet például a mákos bejgli, amit forró tejjel leöntve egy kis vaníliaöntettel hamis mákos gubaként is elfogyaszthatunk. A maradék főtt rizst tejjel, vaníliás cukorral, esetleg kevés pudinggal felfőzve tejberizst készíthetünk vagy feldobhatjuk egy kevés zöldséggel, meg is piríthatjuk, esetleg üssünk rá két tojást, és máris kész a kissé keleties köret.

A krumpli és a hús jó alapanyag

A főtt krumpli vagy a krumplipüré is újrahasznosítható. Készíthetünk belőle burgonyapogácsát, vagy egy kevés olajon megfuttatva „felfrissíthetjük” a köretet. De összetörve akár sós muffin alapanyagának is kiváló lehet. A felcsíkozott vagy felszeletelt sültek lehetnek levesbetétek, krémleveseket dúsíthatunk velük. Az orosz hússaláta a sült hús tipikus felhasználási formája, de a maradék kacsa- vagy libasült is jól mutat egy céklás, diós salátában.

Darálva vagy felaprítva rakott ételeket is kiegészíthetünk belőle, de szendvicsnek sem utolsó, csak mindenképp legyen mellette valamilyen szaftos kellék: tojás, avokádó, torma, joghurtkrém, majonéz, sajtok, ez a lista szinte végtelen.