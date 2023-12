Páratlan élményben lehetett része annak, aki kilátogatott az előadás helyszínét biztosító Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermébe pénteken.

Fúvószenekari művek és örökzöld karácsonyi dallamok csendültek fel a NYIF Kids Band - a Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és a Nyékládházi Ifjúsági Fúvószenekar előadásában, Szilágyi Csaba vezényletével.

A Diótörő, a Carol of the bells és sok más mellett természetesen a Last Christmas sem maradhatott ki:

A már hagyománynak számító ünnepi előadásra ismét megtelt az iskola tornaterme.