A jubileumi eseményen elsőként Tállai András miniszterhelyettes, térségünk országgyűlési képviselője mondott ünnepi köszöntőt.

– Harminc év hosszú idő: nemcsak Mezőkövesden, hanem országos és nemzetközi szinten is megismerték és elismerték a tevékenységüket. Szakmai fejlődésük töretlen volt az elmúlt évtizedekben, ez annak köszönhető, hogy a csoportok és vezetőik lelkiismeretes, elhivatott munkát végeztek, és ez jellemző rájuk mind a mai napig – emelte ki Tállai András, aki hozzátette, a fúvósok és a mazsorettek nagy értékei a városnak, hiszen Mezőkövesdnek hírnevet szereztek, amit minden fellépéssel öregbítenek.

Az est folyamán a fúvószenekar és a Twister Mazsorett Csoport mellett a mazsorettek utánpótlás csoportjának tagjai is színpadra léptek. A táncosok előadásában színvonalas botos, zászlós és pompomos produkciók is helyet kaptak. A gálán olyan ismert dalok hangoztak el a fúvósoktól, mint a Village People-től az Y.M.C.A, de például a Carnaval De Paris, a Lord of the dance, a Bella Ciao és a Bamboleo is felcsendült. A műsorban Benson Evelin énekelt, a mezőkövesdi énekművész két karácsonyi dalt adott elő.

