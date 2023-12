Szerencsére az időjárás is kegyesebb volt a szórakozni vágyókkal, mert már elmozdult a 0 Celsius-fok körüli hőmérséklet az utóbbi napokban.

Egy újabb fellépő

Egy óra múlva Kocsis Tibor énekes állt a színpadra, hogy a pop és a rock műfajával színesítse a pénteki műsort. A negyvenkét éves művész először a Megasztárba jelentkezett, de ott nem jutott be a tévéshow-ba. A Csillag születikben is kipróbálta magát, ahol ötödik lett. Végül a 2011-es X-Faktorban vált győztessé. Később a Sztárban sztár leszek! című műsorban a második helyig menetelt. Most a miskolciaknak énekelt, ahogyan mindenki ismeri, Kocsis Tibó.

Holnap a Miskolci Nemzeti Színház művészeinek műsorával folytatódik a programsorozat, majd az utolsó gyertyát is meggyújtják.