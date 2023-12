Az elmúlt 24 órában hazai területen nem hullott csapadék és a külföldi vízgyűjtőkön is csak szórványosan mértek 1-2 millimétert. Olvadás okozta számottevő lefolyás főképp Kárpátalján és Erdélyben volt. A következő napokban marad a száraz idő, a hőmérsékletek többnyire az átlagos felett lesznek – tájékoztatott Pál Sára, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság PR referense.

Érezteti hatását

Szerda reggel vízfolyásaink duzzasztásmentes szakaszain többnyire alacsony, vagy közepes volt a mederteltség és apadó a vízmozgás. A duzzasztott vízterekben közepes, vagy magas mederteltség volt jellemző. A Felső-Tiszán kialakult árhullám már térségünkben is érezteti hatását, ezért a folyón fokozatos áradás kezdődött. A Tarnán és mellékvizein továbbra is „bővízű” állapot a jellemző, de a jelenlegi apadás tartósnak ígérkezik. A Sajó szlovákiai vízgyűjtőjén az enyhülés továbbra sem volt olyan mértékű, hogy az komolyabb olvadást váltson ki. A Taktán továbbra is lassan csökkennek a vízszintek. A következő napokban a tiszai árhullám érkezésével a Kesznyéteni árvízkapunál ismét mérsékelt áradás kezdődik. A Bodrogon nagyon lassú az apadás, de a vízszintek már I. fok alattiak.

Az elmúlt napok csapadéka és az olvadás hatására a Bodrog forrásfolyóin mérsékelt áradás tapasztalható. Szerdán a hazai szakaszon még folytatódik a lassú apadás, majd holnaptól az olvadás és az érkező Tisza árhullám hatására előbb stagnálás, később mérsékelt áradás várható, várhatóan I. fok alatt maradó vízszintekkel. A Tisza kezelésünkbe tartozó folyószakasza lassan árad, a vízállások egyelőre számottevően elmaradnak az I. fokú vízszintektől – tudta meg a Boon.hu.

Kettős tetőzés

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság jelentése szerint a dunai árhullám levonulásának pontos előrejelzését jelentősen megnehezítette a Vág vízgyűjtőjén lehullott intenzív csapadék, valamint a Bősi erőmű üzemrendje és az ott keletkező uszadéktorlódás. Ez utóbbi kezelése, eltávolítása szükségessé tette az árhullám egy részének visszatartását, és átkormányzását a közös főmederbe. Ennek következtében Nagybajcson kettős tetőzés alakult ki, ami az alsóbb szakaszokon az árhullámok tetőzését módosítja és elnyújtja.

A szerda délelőtt 10 órai budapesti vízállás 682 centiméter volt, a tetőzés 700 centiméter körül várható december 28-án napközben. Az árhullám miatt a csapadék elvezető csatornák, árkok zsilipjeit lezártuk, folyamatosan figyelemmel kísérjük az érkező háttérvizeket (vagyis ami a belterületekről a Duna felé áramlik), amennyiben szükséges, átemeljük a vizet. Az áradó Duna miatt a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág nagyműtárgyait (Kvassay-zsilip, Tassi-zsilip) betétgerendás elzárással zárva tartjuk. A számítások szerint a rakpart szintje alá december 30-án mehet a vízállás. Baján ma délelőtt 10 órakor 732 centiméter volt vízállás, a tetőzés II. fokú készültség elrendelés mellett 822 centiméter körül várható 30-án napközben – áll a központi jelentésben.