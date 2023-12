Az Építési és Közlekedési Minisztérium december 5-én megjelent rendelete alapján január elsejével összesen 230 kilométerrel bővül a hazai díjköteles gyorsforgalmi útszakaszok hossza, köztük a teljes M0-s, az M44-es autóút, illetve az M30 miskolci elkerülője is fizetőssé válik.

A jogszabály értelmében 2024. január elsejével díjköteles lesz, ami a személyautókra is vonatkozik: az M0-s végig, azonban elég lesz a Pest vármegye matrica az érintett szakaszokon, az M4-es teljes hosszán, ahol a Pest vármegyei matrica mellett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei matricát is ki kell váltani, az M44-es végig, ahol bevezetik a Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegye matricákat, a Bács-Kiskun vármegye matrica rövid szakaszon, Tiszakürtig lesz érvényes, az M30-as autópálya végig, miután megszűnik a Miskolc dél és Miskolc észak közötti szakasz díjmentessége, ugyanakkor Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matricával az autópálya teljes hosszában használható lesz, az M31-es ugyancsak fizetősé válik, itt elég lesz a Pest vármegyei matrica, az M76-os Balatonszentgyörgytől Keszthely-Fenékpusztáig, amelyen a Somogy és Zalai vármegyei matricák is érvényesek lesz.