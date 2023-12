Enyhülni látszik az a nyomás, amely a múlt hétvégén a feltorlódó kamionok okoztak több vármegyénkbeli határátkelőnél Szlovákia és Magyarország között. Keddre jelentősen csökkent a nehézgépjárművek száma Sátoraljaújhelyen és Tornyosnémetiben is, részben köszönhetően annak, hogy a magyar rendőrség forgalomszervezési módszerekkel beavatkozott a probléma megoldása érdekében.

Lezárt Lengyelország és Szlovákia

A hétvégén szemtanúk beszámolója szerint Szlovákia felől Magyarország irányába több kilométernyi kamionsor torlódott fel Tornyosnémetinél, míg Sátoraljaújhely felől is jóval több jármű érkezett hazánkba a megszokottnál. A fennakadások oka, hogy Lengyelország és Szlovákia lezárta Ukrajnával közös határátkelőit a kamionok előtt. Az onnan kijutni próbálkozó nehézgépjárművek Magyarország felé vették az irányt, ami miatt például Záhonynál már 20 kilométernyi, mintegy 750 várakozó kamionsorról szólnak a hírek Kárpátalján. Az oda tartó nehézgépjárművek pedig Szlovákián át Magyarország felé vették az irányt, hogy szintén innen jussanak át Ukrajnába.

Ennek egy nagyobb hulláma érkezett a hétvégén a szlovák-magyar határhoz. Ez azonban a személyforgalmat szinte alig érintette, ugyanis a határok mentén élők kevésbé használják a két említett nagyobb határátkelőt, Tornyosnémeti környékéről Kassára az úgynevezett „régi úton” jutnak el. Hollóháza környékéről is többen járnak dolgozni a szlovákiai kenyheci ipari parkba és Kassára is, ők vagy Eszkárosnál, vagy a kenyheci Hernád-hídon jutnak el céljukhoz.

Sároraljaújhely környékén pedig számos kisebb határátkelő áll az ingázók rendelkezésére a Hegyközben és a Bodrogközben is. Ezek közül a személyforgalom leginkább az újhelyi úgynevezett „kishatárt” használja Kisújhelynél. Szlovákiából is többen járnak járnak át dolgozni cégekhez és egészségügyi intézményekbe. Ezeknél érdeklődtünk, de sehol nem panaszkodtak az érintett alkalmazottak az átjutásra.

A rendőrség is beavatkozott

A hivatalos közleményük szerint a rendőrség teljes kapacitással működteti az egyébként is folyamatosan túlterhelt záhonyi határátkelőhelyet, de a várakozási idő ennek ellenére is több órás. Ennek az az oka, hogy hiába gyorsítják a kiléptetést a magyar rendőrök, a beléptetés már az ukrán hatóságok feladata. A jelentős torlódások mérséklése és a várakozási idő csökkentése érdekében a rendőrség az elmúlt napokban olyan intézkedéseket vezetett be, amelyek eredményeként a Magyarországon várakozó tehergépjárművek száma - miközben Szlovákiában és Lengyelországban változatlan a helyzet – több mint harminc százalékkal csökkent – írták megkeresésünkre.

Mint közölték, köszönhető ez annak, hogy a járművek egy részét Románia felé irányították a magyar hatóságok, valamint a szlovák határon ütemezetten léphetnek be a teherautók hazánk területére. Elmondásuk szerint a várakozó kamionokra a rendőrök továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak, elkerülve ezzel a balesetveszélyes helyzeteket és enyhítve a környéken élőkre háruló nehézségeket. Az ott élők türelmét és megértését köszönik – erősítették meg.

Terelik a forgalmat

Hozzáfűzték: céljuk, hogy a közlekedési helyzetet megnyugtatóan kezeljék és a problémát mielőbb megszüntessék. Azonban mivel a záhonyi átkelőhelyen a teherautók minimális számban tudnak átkelni, ezért az érintett útszakasz nehezebb járhatósága és a határkelőhelyen kialakult torlódás még napokig fennmaradhat. A rendőrség felkészült arra, hogy a helyzetet megfelelően és megnyugtatóan kezelje – áll a közleményben.

A részletekről szólva kifejtették: azért, hogy a közlekedés biztonságára is veszélyt jelentő állapot mérséklődjön, jelenleg az alábbi intézkedések és terelések vannak érvényben: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a 4-es főúton várakozó teherautókat Kisvárdánál leterelik a főútról a 4145-ös útra. A kamionok a főútra szakaszosan, rendőri irányítás mellett, Tiszabezdédnél térhetnek vissza. Az M3-as autópályán az ukrán határ felé tartó kamionokat a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a Görbeházi pihenőhelyre, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai pedig a Geleji pihenőhelyre terelik. Innen a rendőrök szakaszosan engedik tovább a járműveket a záhonyi átkelőhelyre az M3-as autópálya - 403-as elkerülő - 4-es főút (Kisvárdáig) - 4145-ös úton.

Érdeklődjenek folyamatosan

A Szlovákiából érkező, Ukrajnába tartó teherautók a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak koordinálása mellett, szintén szakaszosan haladhatnak tovább a záhonyi közúti határátkelőhely felé az M30-as autópálya - M3-as autópálya- 403-as elkerülő - 4-es főút - 4145-ös úton.

A rendőrség ezzel együtt kérik a tehergépjárművek vezetőit, hogy fokozott figyelemmel, a rendőrök jelzéseinek, utasításainak megfelelően közlekedjenek. Legyenek türelmesek és a kialakult helyzetről, az aktuális várakozási időről folyamatosan tájékozódjanak a rendőrség honlapján, valamint készüljenek fel a hosszabb várakozási időre – olvasható a rendőrségi közleményben.