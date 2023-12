A zenés színházi előadás Charles Dickens Karácsonyi ének című műve nyomán született. A szövegkönyv Müller Péter munkája, a zenét Tolcsvay László szerezte.

Arról beszélt, hogy „egyszerűen kell énekelni. A szelídség és az egyszerűség, dacára hogy mostanában korszerűtlennek tűnik, a legperspektivikusabb jellemvonás. Ezzel szemben amit ma csinálnak az emberek, a gazdaság hajszolása, nem vezet az oly áhított boldogsághoz.”

„Külön öröm, hogy Miskolcon tarthatunk premiert, nagyon jó élmény volt pár éve az itt játszott Mária Evangéliuma. Szeretem a várost, azon belül kedvencem épp a színház, ami, úgy látom, nagy progresszióban van. Miként maga Miskolc is. Jár is az agyamban egy ideje, hogy a következő musicalünknek ne Pesten legyen az ősbemutatója. Hanem…” - avatott be a Miskolccal kapcsolatos gondolataiba.

A mű a karácsonyhoz kapcsolódik. „A karácsony pillanata nem csak a vallásokban, a keresztény mitológiában - megvilágosodás - kitüntetett: ezek azok az esztendő azon napjai, amikor a Föld is befordul a világosságba, ekkora már túl vagyunk az év legsötétebb időszakán. Ez egy csendes pillanata életünknek. Nem véletlenül hívjuk úgy, szenteste. A legizgágább ember is megáll egy percre” - mondta Tolcsvay László.