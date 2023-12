Adventi kézműves foglalkozást és vásárt rendeztek szombaton a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületnél, a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban. Immáron hagyománnyá vált, hogy az egyesületnél az adventi időszakban különböző programokkal kedveskednek a városban élőknek a szervezők.

Készülődnek az ünnepre

Gergye Zoltán, az egyesület elnöke a boon.hu-nak elmondta, hogy nagy érdeklődésnek örvend minden eseményük.

„Ezekkel az ingyenes programokkal szeretnénk kedveskedni a gyermekeknek és a családoknak egyaránt” – mondta. Rámutatott: máshonnan is szoktak érkezni hozzájuk, sőt még különböző környező településekről is. „Most a kézműves foglalkozás mellé egy vásárt is rendeztünk, azoknak, akik ilyen jellegű ajándékokkal szeretnének kedveskedni az ünnepek alatt másoknak” – hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy a szombati programban szerepelt többek között a csuhézás, a kukoricahéjból angyalok készültek, de nemezelés útján karácsonyfákat is formáltak a résztvevők. „A gyöngyfűzés és a gyertyamártás kifejezetten könnyű feladat volt, így a gyermekek is nagyon kedvelték” – tette hozzá. Azt is elmondta, hogy a Következő Generáció Alapítvány különböző foglalkozásokkal is kedveskedett a résztvevőknek. „Úgy érezzük, hogy az emberek igénylik ezeket a programokat, mert így ki tudják bontakoztatni a kreativitásukat, és kellemes hangulatban tudnak készülni az ünnepekre” – mondta. Az esemény zárásaként adventi zenés bemutatót is hallhattak az érdeklődők, amely még hangulatosabbá tette a foglalkozást.