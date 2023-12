A miskolci Demokratikus Koalíció (DK) szerint elhamarkodott és a város vagyonának további csökkenését eredményező előterjesztések is szerepelnek a városi önkormányzat december 14-ei közgyűlésén. A Gyurcsány párt helyi szervezete arra kéri Veres Pál polgármestert, hogy a város jövő évi költségvetésének tervét – a másik két vitatott előterjesztéssel - együtt vonja vissza.

Elhamarkodott lépés

A DK véleménye az, hogy megfontolatlan és elsietett az ilyen volumenű, Miskolc egész jövő évére kiható döntés elfogadása most, nem adva kellő időt az alapos átgondolásra, a módosító indítványok megtételére és átbeszélésére. A DK felszólítja Veres Pál polgármestert, vonja vissza a 2024-es költségvetési előterjesztését. Helyette terjesszen be javaslatot a 2024.évi átmenti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, ami az új év első napjától lehetőséget teremt minden halaszthatatlan és fontos döntésre, például a dolgozók január elsejétől történő béremelésére, a közösségi közlekedés támogatására.

Ha Miskolc polgármestere nem vonja vissza ezeket az előterjesztéseket, a DK önkormányzati képviselői egyiket sem fogják megszavazni.

Mutatjuk, mit reagált a városháza válasz

A miskolci városháza sajtó osztálya megkeresésünkre a következő reagálást küldte: "Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – tíz év után először - három hónappal előrehozta a város jövő évi költségvetésének elfogadását. Ez azért lényeges, mert ha a testület csütörtökön elfogadja az erről szóló rendeletet, akkor már január elsejétől stabil, kiszámítható keretek között kezdhetik az évet a városi cégek, a Holding és annak tagvállalatai. De azért is fontos, mert így a városi dolgozóknak – közel 5000 családnak – a béremelése nem áprilistól, hanem január elsejétől léphet életbe, hiszen a jövő évi tervezetben ennek is van fedezete. Azt is kifejtik, hogy Veres Pál minden pártot egyeztetésre hívott a költségvetés előkészítése során.