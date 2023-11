Berta István Zoltán, Kropkó Ádám Roland, Majoros Ákos, Pájer Mihály és Tóth Bálint Gábor alkotta azt az ötfős csapatot, ami szép eredményt ért el a Bosch Rexroth és az autopro.hu által szervezett CU.BEtogether országos mérnökhallgatói versenyen. A versenyzőknek egy komplex ipari automatizálási feladatot kellett megoldaniuk. Többek között a Bosch Rexroth telephelyén működő irányítórendszer által szolgáltatott adatok távoli elérése, feldolgozása és megjelenítése volt a feladat, amelyre egy hónap állt rendelkezésre a csapatok számára. A döntő november elején volt Budapesten.

Nagy kihívás volt a verseny

A negyedéves, vagyis végzős alapszakos villamosmérnök-­hallgatók ipari automatizálás szakirányon tanulnak a Miskolci Egyetemen. A csapatból hárman már részt vettek az Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Versenyen (PLC-verseny), tehát részben egy jól összeszokott csapatról van szó.

Ebben a versenyben az volt a különleges és a kihívás is egyben, hogy min­denki nagyjából nulláról indult, minden csapat a verseny során ismerte meg a szoftvert. Vagyis ez egy nagyobb skálán mozgó tudást igényelt

– nyilatkozták a miskolci ver­senyzők, akik úgy emlé­keznek, hét induló hazai, egyetemi csapat volt, amik közül négy tudott értékelhető videót beadni.

Hetente többször összegyűltünk, akár személyesen, akár online felületen. Sokszor éjszakába nyúlóan készültünk, főleg a vége felé, ugyanis mindig jöttek újabb és újabb ötletek. A végső videón is sokat csiszoltunk.

Tárgyi nyereményként 80 ezer forintos vásárlási utalványt, JBL hangszórót és ajándékcsomagokat kaptak.

„Természetesen mindig a győzelem lebegett a szemünk előtt, de elégedettek vagyunk, amilyen nehézségeken keresztülmentünk a megoldás során. Erős egyetemek csapatait előztük meg egy számunkra eddig ismeretlen területen. Az elején lehetetlen küldetésnek tűnt, de nem adtuk fel, mindig hittünk a végső sikerben – mondták, majd hozzátették, a tárgyi nyereményeken túl elsősorban tapasztalatot és büszkeséget nyertek. Úgy fogalmaztak, ez a szakma az ő útjuk az életben, és ebben a versenyen szerzett sok energia táplálja őket. – Ezenkívül megnyertük az eredményhirdetésen lévő kvízjátékot, ami szakmai kérdésekből állt, és ott is értékes nyereményekkel gazdagodtunk.”

Jövőre indulnak a szabadkai PLC-versenyen.

„Tavaly is nagy nyereményeket szereztünk, azonban maradt bennünk hiányérzet is. Most szeretnénk megmutatni, hogy képesek vagyunk megnyerni a versenyt. Remélhetőleg ugyanezzel a csapattal megyünk a megmérettetésre. Ez ugyanis azért volt jó, mert ha a készülődés során nehézségekbe ütköztünk, akkor valamelyikünk mindig tartotta a lelket a másikban” – mondták.