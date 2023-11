„Az iskolai bántalmazás okozta öngyilkosságok jelentős része megelőzhető lenne Magyarországon, ha időben kapna segítséget az érintett” – nyilatkozta portálunknak Szobeczki Szonja pszichológus. A szakember annak kapcsán mondta ezt, hogy a napokban hatalmas port kavart annak a 16 éves sümegi fiúnak az esete, akit az iskolatársai folyamatosan terrorizáltak, megalázó videókat tettek róla közzé a közösségi média platformokon és valószínűleg ennek következtében a vonat elé vetette magát. A fiú mielőtt öngyilkos lett volna, felhívta a legjobb barátját, hogy elköszönjön tőle.

Az iskolai közegben követik el

„A bántalmazások java része megelőzhető lenne hatható segítséggel, mivel az esetek 90 százalékában a bántalmazó is lelki behatás miatt lehet agresszív” – mondta Szobeczki Szonja. Arra is kitért, hogy a kortárs bántalmazás közege maga az iskola.

„Abban az iskolában, ahol ilyen eset előfordul, a probléma legfőképpen a légkörben keresendő és a megoldása is” – hangsúlyozta. Rámutatott: sokszor hetek vagy hónapok telnek el, mire egy gyermek jelzi is a bántalmazás tényét. Sokszor azonban nem jut el osztályfőnöki szintre, ha magasabb szinte el is jut, az iskolavezetés nem minden esetben von be szakembert. „Gyakran az áldozat úgy érzi, nem kap segítséget” – húzta alá.

A szakember azt is elmondta, a legtöbb esetben a bántalmazott nem meri elmondani az esetét a szülőknek, mert fél a további megaláztatásoktól. „Fontos, hogy az iskolákban a szakember prevenciós előadásokat tartson, amelyekhez anyagok tömkelege érhető el az interneten is” – mutatott rá.

Zéró tolerancia

A szakember arról is beszélt, hogy az iskolai agresszió ellen zéró tolerancia a megengedett és fontos megértetni a diákokkal, hogy nem vicces a bántalmazás. „A gyerekek nagy teljesítménykényszerben vannak az iskolában, frusztráció is éri őket és nincsenek olyan órák, amelyek során kiszellőztethetnék a tudatukat és nem tudják a feszültséget kiadni magukból, így ez az agresszióban vezetődik le” – részletezte. A pszichológus arra is kitért, hogy a gyors reagálás a kulcsa a sümegihez hasonló esetek megelőzésének.

Internetezők haragja özönlik

Az eset óta a közösségi médiában közzétették a videókat készítők nevét és címét. Többen fenyegető kommenteket írtak a profilok alá és elégtételt vennének az érintetteken a tettük miatt. Az origo.hu információi szerint már iskolába sem járnak, annyira félnek a népharagtól. Az egyik fiú nyilatkozott a Tények című műsornak. Azt mondta, a gáncsolásról készült felvétel egy éve készült, amikor is fogadásból ütötték, rugdosták egymást, sőt, az elhunyt fiú is többször megpofozta őket viccből. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, ennek során pedig a gáncsoló fiút is kihallgatták a rendőrségen.