A változtatásra azért volt szükség, mert az év végére elkészült a kormányzati támogatásból épülő katolikus óvoda, ami jelentősen megnöveli majd az autós forgalmat a Bartók Béla, a Vajda János és a Kazinczy Ferenc utcák térségében.

- Több lakó részéről is felmerült az az igény, hogy vezessünk be egyirányú forgalmat a Bartók Béla utcában, ezért mindkét irányból megvizsgáltuk ennek a lehetőségét – mondta el a téma kapcsán dr. Csuzda Gábor önkormányzati képviselő. - Az ügy fontossága miatt személyesen kerestük fel az utcában élőket, az itt működő vállalkozásokat és a pünkösdi imaház vezetőit is. Az aláírásokból jól látszik, hogy szinte 100 százalékban azt az elképzelést támogatták, amely szerint a jövőben már csak a Bem út irányából szabad a behajtás a Bartók Béla utcába, a Vajda János utca felől viszont tilos.

A szakhatóságok is támogatták a változást

A forgalmi rend megváltozásának lehetőségét a rendőrség és a közútkezelő szakemberei is megvizsgálták. A szakhatóságok egyetértettek a változtatás fontosságával, és az utcabeliek által is támogatott megoldási módot támogatták. A közlekedési táblákat már ki is helyezték a megfelelő helyekre, érdemes tehát körültekintően és nem az eddig megszokott rutinnak megfelelően autózni a Falu térségében.