A 2021-ben indult #képesvagyok kampánnyal szerették volna átlépni és ledönteni a korlátokat, konvenciókat, és az álmaikért töretlenül dolgozókat ünnepelni. A kezdeményezés 2022-re díjátadóvá nőtte ki magát, ami idén, 2023-ban is megtörtént: most is az inspiráló történetek és személyek kerültek a középpontba. Azok a példaként szolgáló emberek, akik fizikai vagy mentális állapotuk, múltjuk, a társadalmi elvárások, belső démonjaik ellenére képesek küzdeni céljaikért, tenni az elfogadásért és a sokszínűségért, beszélni a nehéz témákról és kiállni a fontos ügyek mellett.

Alex és a díj

A díj kitalálói hisznek abban, hogy ez a közösség erőt, támogatást ad ehhez a sokszor nem könnyű úthoz.

A szemünkben mindenki győztes, aki szót emel magáért és másokért.

Példamutatás

Ebben az évben a "az ifjú borsodi pék" az életútjával, kitartásával, önzetlenségével, az elesettek segítésével már eddig is sokaknak példát mutató Galamb Alex nyerte el az Instyle Hétköznapi Hősök Díjat - értesült a boon.hu. Alex a Sütni jó Alapítványon keresztül segít a hasonlóan mélyszegénységből indult gyerekeken. Közben szakoktató a Debreceni Márton iskolában és a Tokaj-Hegyalja Egyetem hallgatója tanító szakon.