„Ezeknek a kutyáknak szocializálódniuk kell, hogy majd a későbbiekben munka közben ne zavarja meg őket a tömeg és például a különböző hangok – magyarázta Komondi Piroska, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány szakmai vezetője, majd hozzátette, amit pluszban meg kell tanulniuk, mint nem munkakutya társaiknak, az az alkalmazkodás. – Minden vakvezető kutyának fontos, hogy jól kezelje a változásokat, mint ahogy a mai gyorsan változó világban minden kutyának, embernek és élőlénynek is lényeges ez. Egy munkakutya nem zuhanhat össze, ha például nem a megszokott úton mennek, ha villamos helyett pótlóbusz jár, ha lezárták a járdát, és át kell menni a túloldalra. Ahhoz, hogy ők könnyedén hozzászokhassanak a változásokhoz, van kölyökcsere és panzió is. Ez azt jelenti, hogy a nevelőszülők akár két hétre is elutazhatnak nyaralni, addig is tudják, a kutya jó helyen van, mert például egy másik nevelőszülő vette magához.”