Legyél Te is Szuperhős!

A széleskörű edukáció megvalósítását tűzte ki a másfél hónappal ezelőtt elindított „Legyél Te is Szuperhős!” program, amely hálózatépítés formájában szervezett önkénteseket, azaz szuperhősöket több kategóriában. A szuperhősöknek az Európai Hulladékcsökkentési Hét mindennapján küldetéseket kell teljesíteniük, amellyel hozzájárulnak a fenntartható és környezetbarát életmód megteremtéséhez.

R-park

A szakmai tudás központjaként az országban egyedülálló környezeti nevelést szolgáló hulladékgazdálkodási parkot alakítottak ki, az R-parkot, amely a csomagolási hulladékok életciklusát mutatja be az alapanyag előállítástól a hasznosításig. A park legfőbb célja, hogy gondolkodásra késztessen, felkeltse a kíváncsiságot, hogy a látogatók másképp nézzenek az általuk használt csomagolásokra és az azokból keletkező hulladékokra. Különlegessége, hogy egyszerre nyújtja a múzeumlátogatás élményét és a tanösvényes kirándulásét. A múzeumokhoz hasonlóan a park bejárható önállóan is egy audioguide segítségével, mely kiegészítő információkat nyújt a táblákon látottakhoz. A Mirehu hisz az élményalapú oktatásban, ezért a tanösvényi sétát nem csak az audioguide színesíti, hanem kvízjátékok, videok és különböző feladványok teszik változatossá és kalandossá a sétát és a tanulást. Az R-park azonban nem csak a tansövényből áll, hanem kiegészíti egy közösségi tér, ahol különböző foglalkozásokat lehet tartani, ahol meg lehet beszélni a látottakat és a felmerült kérdéseket.

Csomagolásból termék - P2P

A 2022. év textil hulladékokhoz kapcsolódó kreatív alkotási program mintájára idén is folytatódik a Packaging to Product (P2P) projekt, ahol csomagolási hulladékból lehet majd bevásárló táskát készíteni, tehát csomagolásból egy egyedi termék keletkezik. A P2P projekt terméke a Repackbag, melynek a készítésére nyílt napot rendeznek a látogatóknak, ahol nem csak táskákat készíthetnek, hanem személyessé is tehetik azokat, mivel az alapanyaguk jellegéből adódóan egyedi mintázattal festhetők meg. Ezáltal a kreativitás, a tudás, a figyelemfelhívás és a szemléletformálás egyszerre valósul meg.

Traccsparti

Traccsparti, azaz személyes kapcsolatteremtés valósul meg a Mirehu szakembereinek közreműködésével a Búza téri piacon vásárlókkal annak érdekében, hogy a zöldség-gyümölcs beszerzés során tudatosabbak legyenek a csomagolásokkal szemben, hiszen ezen a területen még mindig jellemző az egyszerhasználatos csomagoló termékek alkalmazása.

Zero waste on ice

Megrendeznek egy közösségi eseményt a Miskolc Városi Szabadidőközpont bevonásával a korcsolyapályán. A gyerekek, családok körében népszerű közös időtöltésnek számít a korcsolyázás, hulladék hokival csomagolás mentesítik a résztvevőket, a fogyasztást pedig a rendezvényen újratöltős rendszerűvé teszik.

Photoshock

Gerillamarketing akciósorozatot tartanak városszerte egy egyedi általuk készített fotófallal, mely egy lakos egy hónap alatt megtermelt csomagolási hulladék mennyiségeiből készült. A Photoshock fal, ahogy a nevéből adódik a sokkhatással kívánja felhívni a figyelmet a csomagolási hulladékokra és a túltermelésre, ezzel egy negatív kampány is szerepet kap a sokszínűség szellemében a programban.

Az események időpontjai és további részletek az Európai Hulladékcsökkentési Hétről a Mirehu Facebook oldalán érhetők el: https://www.facebook.com/mirehunonprofitkft/