„Orvosképző klinika híján mi a Miskolci Egyetem interdiszciplináris lehetőségeire tudtunk támaszkodni. Erre építettük föl fejlesztési stratégiánkat, amely ütőképes és versenyképes, hiszen szemöldökgerendájára a diagnosztika van felszögelve. A Miskolci Egyetem technológiai központú egyetem és mi megláttuk azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek a műszaki karok irányába mutatnak. A digitalizáció, a digitális és műszaki kompetenciák egészségipari fejlesztése és hasznosítása irányába határoztuk meg jövőképünket. Ebben az évben sikerült az egészségügyi mérnök mesterképzést elindítanunk a Gépészmérnöki és Informatikai Karral közösen. Ennek fő specializációja a képalkotó diagnosztika. Az egészségügyi felsőoktatás valamennyi szintjén a felsőfokú szakképzéstől a mesterképzésig folytatunk képzéseket 16 szakon, jelenleg 1300 hallgatóval. Legfontosabb célunk, hogy a régió számára biztosítsuk a diplomás egészségügyi szakember utánpótlást. Személyes sikernek is könyvelem el, hogy az unikális labordiagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzést minden évben növekvő hallgatói létszámmal tudjuk elindítani. A Miskolci Egyetem legszebb pontján, két épület is az Egészségtudományi Karé, ahol szeretnénk egy komoly laboratóriumot kialakítani és laboratóriumi szűrővizsgálatokat végezni. A mi köszöntésünk picit eltér az egyetem többi karától, mert mi a Jó szerencsét! mellé még odatesszük azt is, hogy Egészséget a világnak!”