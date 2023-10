A múlt héten jelentette be Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke és Schmuck Erzsébet, a Lehet Más a Politika (LMP) társelnöke, hogy Miskolcon Veres Pál – jelenlegi polgármester – ellenfeleként Hegedűs Andreát indítja a jövő évi önkormányzati választáson a DK és az LMP. Információnk szerint a bejelentés azonban nem hozott osztatlan sikert, hanem megosztotta a DK önkormányzati frakcióját. Borkuti László, DK-s helyi képviselő Hegedűs Andrea polgármesterjelölti bejelentésén sem vett részt, holott azon a város összes DK-s politikusa jelen volt, akik támogatásukról biztosították a politikust. A belső konfliktus szinte tapintható, hiszen

Borkuti László a DK október 23-ai koszorúzásán sem vett részt, miközben a városháza ünnepségén ott volt.

Kitérő válasz

Megkerestük Borkuti Lászlót, aki távolmaradását a DK-s rendezvénytől azzal magyarázta, hogy családi okok miatt kevesebbet tud jelen lenni nyilvános programokon. Arra a kérdésünkre, hogy támogatja-e Hegedűs Andrea indulását pedig nem adott egyértelmű választ.

„A politikai egyeztetések végét várom, és akkor fogok állást foglalni” – hangsúlyozta. Egyelőre azt sem tudja, indul-e a következő ciklusban, ebből kifolyóan egyik jelölt (Hegedűs Andrea és Veres Pál – a szerk.) irányába sem mutat elköteleződést. „A DK-nak korábban bejelentettem, ha a politikai alkuk tárgya az én mandátumom, akkor hátrébb lépek, de egyelőre még nem tartunk itt” – ismertette. Arról is beszélt, hogy nem zárkózik el a további politikai szerepvállalástól, ha valaki meggyőzi arról, hogy melyik a „helyes irány”.

Borkuti nem pártkatona

Azt is kifejtette, ő nem a DK „pártkatonájaként” került be a testületbe, hanem még a 2019-es önkormányzati választások előtt elfogadta azt az egyességet, hogy amennyiben megszerzi a mandátumot, a DK frakciócsoportjához csatlakozik. Az október 23-i események kapcsán pedig azt nyilatkozta a politikus a portálunknak, hogy számára senki nem tette egyértelművé, hogy a DK nevében bárhol is koszorúzzon.

„A városban egyébként számtalan esetben koszorúztam, a Velünk a Város frakció nevében, sokszor egyedül” – ismertette. Rámutatott, ha valaki szerette volna a DK-ból, hogy ő ott legyen a megemlékezésen, akkor szóltak volna neki. Nem is érti, hogy a DK miért nem jelent meg több helyen is a vármegyeszékhely emlékhelyein.

Nem tartja jónak

A helyi politikus nem tartja szerencsésnek, hogy a Fidesz-KDNP jelöltje ellen két polgármesterjelölt is megméretteti magát.

„Most mind a két fél elkezdte a maga igazát ecsetelni” – mondta. Arról is beszélt, hogy a DK frakcióüléseken többször is kifogást emelt az ellen, hogy szerinte nem közleményekben és a sajtó útján kellene üzenni Veres Pálnak, helyette inkább párbeszédet kellene folytatniuk.