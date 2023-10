Hivatalosan is elkezdődött a fűtési szezon.

A szolgáltató MVM honlapján elérhető tájékoztató szerint az állandó havi átalányt fizetőknek minden hónapban azonos, 144 köbméternyi gázmennyiséget számolnak el rezsicsökkentett áron. Mindenki másnak, köztük a havi diktálóknak, az úgynevezett fogyasztási jelleggörbe alapján osztják el a felhasználható mennyiséget. A Boon.hu arról kérdezte az embereket, hogyan spórolnak a fűtéssel, és mennyivel drágult a fűtés az előző évekhez képest.

Átalányt fizetnek

Kovács Éva egy régebbi típusú úgynevezett kádárkocka házban él egy vidéki településen. A lakását gázkonvektorral fűti.

„A fűtéssel kapcsolatban nálunk az első lépés az volt, hogy kiváló szigetelést építtettünk a házra. A régi ablakokat is kicseréltük hőszigeteltekre, és a tetőt is megjavítottuk, de még a plafont is leszigeteltük” – mondta. Hozzátette: a nyáron mindent meg tudtak csinálni, ami az idei évben csökkenteni fogja a gázfogyasztásukat, így ezáltal azt is várják, hogy jelentősen csökkenni fognak a kiadásaik. „Természetesen ez egy nagyobb beruházás volt, de azt is fontos megjegyezni, hogy hosszútávú” – szögezte le. Azt is megosztotta, hogy ők átalányt fizetnek, és eddig mindig benne voltak a keretben, így nem változott jelentősen a gázszámlájuk tarifája. „Nálam a fűtéssel kapcsolatban az egyik legfontosabb dolog az, hogy csak a szükséges helyiségekben használom a fűtést. Például a hálószobámban csak este fűtök, mielőtt lefekszem” – mutatott rá.

A panel fűtése kedvező

Simon Irén egy panellakásban él Miskolcon és távhővel fűt.

„Nálunk központi fűtés van, így nem lehet szabályozni, de kellemes 23 fok van a lakásban, ami szerintem megfelelő, és ugyanannyit fizetünk, mint a korábbi években” – mondta. Hozzátette: a társasházuk 2008-ban a panelprogram során hőszigetelés kapott és korszerű nyílászárókat is. „A panel mindig is abban volt előnyösebb a többi lakástípushoz képest, hogy a rezsije kedvezőbb és alacsonyabb, így a fenntartási költségek nem jelentős terhek számunkra” – hangsúlyozta.

Fával is megéri fűteni

Sárosdi Pál vegyestüzelésű kazánnal fűt, ő azt mondta portálunknak, hogy elsőkörben mindig 10 köbméter tűzifát rendel.

„Bükk és tölgyfát szoktam rendelni, amelynek az ára most kissé megugrott, de még így is gazdaságosabb fűteni, mintha gázzal tenném, mert akkor biztos nem lennék benne a keretbe” – részletezte. Arra is rámutatott, a téli tüzelő beszerzése több tízezer forintos költséget jelent neki, de a hőérzete jobb, mintha gázzal fűtené a lakását. „Természetesen, amikor elfoglalt vagyok akkor bekapcsolom a gázkazánt is, mert az is van a lakásomban, de az csak nagyon ritkán, hiszen érezhető a különbség a gáz és a fával való fűtés között” – húzta alá.