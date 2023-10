Kíváncsiak voltunk egy egyházi fenntartású intézmény gyakorlatára, ott mikor kezdik a fűtési szezont az iskolában. A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda üzemeltetési adminisztrátora, Kosztyó Marianna elmondta, hogy a törtvényileg meghatározott október 15-i határt, melyet a törvény szabályoz, tartják az iskolában. Az eddigi időjárás eddig nem indokolta, hogy a korábbi kezdést kezdeményezzék a szolgáltatónál.

Véd a szigetelés

Mezőkövesdi Tankerületi Központtól megtudtuk, hogy a múlt héten már elvégezték intézményeikben a próbafűtést és bentlakásos intézményeikben esténként be is indítják a fűtést. De a tankerülethez tartozó intézmények nagy része le van szigetelve, meleg van az épületekben, így eddig még nem tartották indokoltnak a folyamatos fűtést, ha viszont az időjárás úgy alakul, be tudják üzemelni azt - tudatták.

A Miskolci Szakképzési Centrumhoz tartozó iskolákra is kíváncsiak voltunk, írásban ígértek választ, de idáig nem érkezett meg.