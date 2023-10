Hőközpontokat, víztornyot, szennyvíztisztító telepeket, vízműveket, komposztálótelepet és még biomassza-kazánházat is megnézhetnek közelről az érdeklődők október 27-én, az idei Erőművek Éjszakáján Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A belépés mindenütt ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni a program oldalán lehet.

Miskolcon számos helyszínen várják idén is a látogatókat, ilyen a kombinált ciklusú kiserőmű, a gázmotoros kiserőmű és a fűtőmű. Várja vendégeit a Mivíz Kft. miskolctapolcai vízműje, de a miskolc-szirmai szennyvíztisztító telep is. Az érdeklődők bepillanthatnak a Mihő Kft. miskolc-kenderföldi biomassza-kazánházába is. Kazincbarcika és Tiszaújváros is csatlakozott a programhoz, több intézménnyel képviseltetik magukat az eseményen. Részletek később!