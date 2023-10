Bánné Dr. Gál Boglárka, a kastélyt fenntartó Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzatának nevében köszönetét fejezte ki Szathmáry-Király Hannának, és biztosította arról, hogy a kastély számára felajánlott és most már itt kiállított műalkotások jó helyre kerültek. Az utóbbi időben nagyon sokan keresik fel az Edelényi kastélyszigetet, így a nagyközönség is láthatja a felajánlott műalkotásokat, másrészt azok korban és stílusban is illeszkednek a kastélyhoz.