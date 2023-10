Színes programmal készültek idén is

Víg Balázs Puszirablók című könyvével foglalkoztak az olvasók. A meseíró elmondta, az a legjobb, ha nemcsak a gyerekek élvezik egy meseíró művét, hanem a szüleik is.

Megható volt és nagyon örültem, hogy részt vehettem a versenyben. A legnagyobb megtiszteltetés egy írónak, ha sokan olvassák el a könyvét.

Az egy hét alatt voltak író-olvasó találkozók, gyermekfoglalkozások, bábelőadások, mesés családi vetélkedő, játékos feladatok, mesterségek játszóháza, népi ügyességi és készségfejlesztő játékok, kézműves foglalkozás, mentőkutyás bemutató, színházi táncos produkció és kedvezményes beiratkozási lehetőség.

Gál Mihályné Éva az unokáival jött a könyvtárba, ahová, elmondása szerint, rendszeresen járnak.

Robi kilencéves, ő a Ropi naplóját szereti nagyon olvasni, vagy a minecraftos könyveket, Liliom pedig nyolcévesen a Bori-könyveket bújja. Engem nagymamám szoktatott rá az olvasásra, és ugyanezt adom át az unokáimnak is, mert szerintem amelyik gyerek olvas, az gondolkozni is fog

– mondta a nagymama, aki hozzátette, az olvasás fejleszti a szókincset, a kifejezőkészséget és a képzeletet, így a gyerekek az iskolában is könnyebben veszik az akadályokat.

Miklós Katalin, a Gyermekkönyvtár vezetője felsorolta a díjazottakat. A hercegek és hercegnők között voltak olyan településekről pályázók, ahonnan most először jelentkeztek az olvasásnépszerűsítő versenyre. Érkeztek pályázatok Felsőzsolcáról, Vámosújfaluról, Dédestapolcsányból, Mezőcsátról, Ragályról, Tiszaújvárosból, Kazincbarcikáról, Gesztelyből és Göncről is a miskolciak mellett. A díjazottak még tortát is kaptak.