Árvácskák színes sorai virítanak az őszi hidegben és majd a fagyos, téli napokba is csempésznek egy kis lélekmelegítő vidámságot. Április vége-május eleje környékén várható a következő ültetés, hogy Miskolc város napjára ismét virágba borulhasson a vármegye székhely. Van, ahol tulipánhagymákat is rejt a föld, ezeket jövő év elején az első tavaszi napsugarak fogják felébreszteni téli álmukból.

A kertészeti teendők hideg beköszöntével sem érnek véget, munkálatok hosszú sora várja a szakembereket.

Pótolják, ami tönkrement

A tönkrement, sérült, ellopott virágok pótlása folyamatos. A Zöld és Gondozott Miskolc Program keretében hamarosan cserje – és faültetésekre kerül sor. A cserjegondozás, gallyazás, forgalomtechnikai gallyazás is a kiemelt feladatok közé tartozik, melyeket nemcsak lakossági bejelentések alapján, hanem önkormányzati képviselői kérések alapján is ütemeznek. Ezen kívül lassan aktuálissá válik az adventi koszorúk készítése. Amennyiben idén is eltolódik a tél, elképzelhető, hogy be kell kalkulálni a gyomlálást, sőt, szórványosan akár még öntözést is igényelhet a növényzet. Ha pedig leesik a hó, a Városgazda munkatársainak a hótakarítás és a lombgyűjtés is feladata lesz.