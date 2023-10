Panyi Miklós, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkár mondott ünnepi beszédet és átadták a Mezőkövesd Közbiztonságáért kitüntető címet az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen.

A mezőkövesdi ünnepség az ‘56-os Emlékmű megkoszorúzásával kezdődött a Pro Urbe-díjas Mezőkövesd Város Fúvószenekarának közreműködésével, ahol Panyi Miklós, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkár, Tállai András miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő mellett Mezőkövesd Város Önkormányzata nevében dr. Fekete Zoltán polgármester és dr. Jakab Orsolya jegyző, valamint a település intézményeinek, szervezeteinek, civil egyesületeinek képviselői helyezték el a tisztelet virágait.

A megemlékezés ünnepi szónokának, Panyi Miklós miniszterhelyettesnek mezőkövesdi kötődései is vannak. Az eseményen külön köszöntötték Panyi Miklós édesapját, Panyi Józsefet, aki 1934-ben Mezőkövesden született, hatan voltak testvérek és a Szent László gimnáziumban érettségizett. 1956-ban Szolnokon volt sorkatona, majd társaival együtt Mezőkövesdre menekült, ahol saját szemével látta a lerombolt templomtornyot.

Panyi Miklós miniszterhelyettes ünnepi beszédében felidézte 1956 budapesti eseményeit, hangsúlyozva, hogy a vidék is nagy szerepet töltött be a szabadságért folytatott küzdelemben, számtalan hős bizonyította be nemzet iránti, a szabadság iránti elkötelezettségét. Kitért egyebek mellett a mezőkövesdi eseményekre, a templom tornyának lelövésére is.

– Minden generációnak meg kell küzdenie a saját szabadságáért. Ez ma sincs másként. Ma is harcolunk a szabadságunkért, és ahogyan ‘56-ban, eközben küzdünk egész Európáért. Ma, azt az országot, amelyik nem hajlandó meghajolni, az esztelenség, a nemzet-, a család-, a kereszténység-ellenes korszellem előtt, ami nem enged a modern kori népvándorlás nyomásának, azt kívülállónak bélyegzik. Miközben mi ma is, a szabad, keresztény, független nemzetek Európáját védelmezzük, addig Európa nagy része zavaros ideológiák bűvöletében kíván átgázolni Magyarországon – hangsúlyozta Panyi Miklós.

Az ünnepi gondolatok után dr. Fekete Zoltán polgármester átadta a Mezőkövesd Közbiztonságáért kitüntetést, melyet ebben az évben Fodor János rendőr alezredes, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság bűnügyi ügyintézője vehetett át. Fodor János 1990 novemberétől teljesít szolgálatot a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon. Elsőként járőrként, majd 1992-től a Bűnügyi Osztály nyomozójaként tett a település közbiztonságáért. 1999-ben a Bűnügyi Osztály osztályvezetője lett egészen 2007-es nyugdíjba vonulásáig. 2015-ben szenior munkakörbe visszatért a Mezőkövesdi Rendőrkapitánysághoz, azóta a Vizsgálati Osztály munkatársa.

A díjátadás után Kalapács-Ódor Cintia és Kalapács József zenés megemlékezését hallgathatta meg a közönség. A műsorban egyebek mellett felcsendült a Szabadnak születtem, Wass Albert: Záróvers, a Dobó esküje, a Haza nem eladó című dalok, valamint a Kalapács család új, eddig be nem mutatott dala, az Ima a hősökért című számuk.