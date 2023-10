A közterület-felügyelet ezeket a gépjárműveket eltávolítja, azonban mindig a tulajdonos költségére. Ebbe beletartozik a jármű elszállításának, valamint tárolásának költsége is. Ha az eltávolítástól számított hat hónapon belül a gépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója nem jelentkezik, az autó a közterület-felügyelet tulajdonába kerül. Az elszállítási és tárolási költségek ebben az esetben is az eredeti tulajdonost vagy üzemben tartót terhelik. A Miskolci Önkormányzati Rendszert (MIŐR) számára (országosan is – a szerk.) külön törvény szabályozza, hogy mik a hatóság lehetőségei a roncsautókkal. A közterület-felügyeletet érintő passzusok szerint a hatósági jelzéssel nem rendelkező – tehát, aminek nincs rendszámtáblája – járművek tartoznak a rendészet illetékességi körébe.