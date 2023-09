Rásonysápberencsre hívtak meg polgármestereket, közöttük Vizi Károlyné Horváth Mónikát, Szentistvánbaksa polgármesterét, aki az alkalomról közösségi oldalán számolt be. Nógrádi György biztonságpoltikai szakértő előadásáról írta tőle kaptak pár útmutatót a világ mai helyzetéről. A helyi járásvezető kulturális műsort is szervezett, mégpedig éppen a szentistvánbaksai Orosz Kornélt kérte fel, hogy énekeljen. „Orosz Kornél oldotta a komolyságot gyönyörű hangjával! Köszönjük a vendéglátást Polgármester Úr!", olvasható a közösségi oldalon. A posztolt kép tanúsága szerint ott voltak a rendezvényen dr. Koncz Zsófia és Demeter Zoltán országgyűlési képviselők is.