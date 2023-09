Szabolcs-Szatmár megyében telepedett meg és az Ungvár megyei Komorócról származik, innen kapta a nevét is a Komoróczy család, akik a hétvégén tartják százéves évfordulójukat.

Az 1585-ben már Szatmárban Császári, Őr, Nábrád, Hodász településeken vannak birtokaik. 1923-ban tartottak egy nagy családi napot, amit az akkor vármegyei alispán, Dr. Komoróczy Iván hívott össze, amikor apraja-nagyját összegyűjtötte az akkori családvezetés. Erről a találkozóról az akkori Szatmár-megyei Néplap egy teljes oldalas vezércikkben számolt be.

Újra találkoznak

Az idén a százéves centenárium alkalmából újból összegyűjtöttük a családot – mondta el Komoróczy Imre, az esemény főszervezője. Voltak korábban is ilyen kezdeményezések, amit én szerveztem az 1998-ban Dobogókőn, 2003-ban Balatonkenesén, majd 2010 Hajdúszoboszlón kapott helyet. Kisebb szünet után úgy gondoltuk, hogy a százéves évfordulót sem szabad elszalasztanunk – tette hozzá.

Már korábbi összejövetelekre is mindig készült egy kiadvány – így volt ez 2010-ben is– ahol a családtagok adatait, elérhetőségeit megadtuk, most pedig egy fényképes családfával is kiegészül a dokumentum. Egy amerikai családfaszerkesztő programmal készítettük, összesen 1482 ember személy van a családfában rögzítve, amely a korábbi kutatásokra épülve az 1300-as éveki nyúlik vissza.

A találkozót Miskolctapolcán rendezik a Hotel Aurórában, azért is mert hiszen ekkora létszámot – körülbelül 170-en jelentkeztek be a szombati napra – nehéz volt más helyen elhelyezni. Pénteken délután érkeznek a családtagok és vannak, akik vasárnapig maradnak. Szombaton délelőttre szerveznek egy kisebb beszélgetős előadással összekötött összejövetelt, ezzel ünneplik meg a százéves évfordulót. Mindenki nagyon várják a találkozót, hiszen vannak, akikkel 2010 óta nem látták egymást és szeretnének örülni azoknak is, akikkel kibővült a család. A korfa nagyon szerteágazó, a most született családtagtól 95 éves korig terjed a skála – tájékoztatott a főszervező.