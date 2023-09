Slágerek és ritkaságok is szerepeltek a repertoárban pénteken.

Miskolcon régen játszottunk – a Miskolci Nemzeti Színházban elvittük az operaházi műsorunkat, és a színház társulati tagjainak részvételével 2015-ben színpadra állítottam – mondta el Márton András a zenekar dobosa, producere a boon.hu-nak a héten. Vannak családi kapcsolatok Miskolccal, Török Ádámmal voltunk távoli családi kapcsolatban, én személyesen sokat jártam oda, mert apai vonalon vannak miskolci családtagok. Amire a pénteki koncerten számíthat a közönség a zenekar részéről, az az, hogy a nagy slágereket természetesen felidézzük, viszünk olyan számokat is, amelyeket nagyon ritkán hallhatott a közönség. Ezen kívül egy vokalista lány, Munkácsy Eszter a Vintage Dolls-ból fellép velünk, hogy színesítsük a hangzást, ha minden igaz, eljön Lengyelfi Eszter is, akiről azt érdemes tudni, hogy tavaly, amikor a papájának, Mikinek orvosi utasításra tilos volt kilépnie a házából, és ezért nem tudott velünk fellépni, megkérte a lányát, - aki basszusgitározik, de zenekarral csak egyszer-egyszer lépett föl – játssza el a műsort. Eszter annyira megijedt, hogy megtanulta gyorsan az egészet néhány hét alatt. Utána az egész nyarat és az ősz egy részét velünk koncertezte végig. Azóta is amikor mód van rá, eljön velünk, és egy-egy dalban beugrik.