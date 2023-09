Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) elnöke gratulált a jó döntéshez. „Szakmát fogtok tanulni, amiből vállalkozást alakíthattok vagy továbbtanulhattok. Magyarország jövője azon múlik, milyen és mennyire elhivatott munkatársakkal rendelkezik a jövőben – mondta, majd beszámolt a szakmunkások Európa-bajnokságáról, ami vasárnap fejeződött be Lengyelországban. – Öt arannyal, egy ezüsttel, három bronzzal és hét kiválósági éremmel körülbelül második vagy harmadik helyen zárt Magyarország az európai országok között. Büszkék vagyunk a fiatalokra, akiknek nemcsak tehetségük van, hanem immár iskolai és vállalati háttérrel is rendelkezhetnek. Egy duális képzést kínáló cég pedig példaként áll Tiszaújvárosban, de térségünkben is.”

Hatalmas fejlődés a több jelentkező

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese már nem először vesz részt az ünnepi eseményen. „Tavaly még valóban elfértünk egy kisebb teremben, de a százkilenc jelentkező magáért beszél. Ez egy óriási előrelépés és a Mol számára is kiváló visszajelzés. A Mol mint nemzeti vállalatunk nemzetközi színtéren is megállja a helyét. 2020-ban alakult át a szakképzés, utólag nézve is jó döntés volt. Duális képzést már 2017-től indít a Mol, hiszen érezték, hogy ezt a fejlődést a világ megköveteli – mondta, majd saját élettapasztalatáról beszélt, amit családja révén szerzett. – Édesapám esztergályosként és lakatosként is dolgozott a tanári munkája előtt. Büszke volt ezekre a szakmákra is, szabadidejében mindig szerelt. Gyakorlatiasságát Bence öcsém nem örökölte, ő elméleti ember. Egy csoda volt nézni, ahogyan vitázik a két különböző világnézetű családtagom – mondta, majd hozzátette, hasznos tudást kap, aki ezt a képzést elvégzi. – Fontos, hogy a fiatalok a szülőföldjükön tudják elképzelni a karrierjüket. Makacs kitartást is kívánok a tanévhez!”

Tudni, honnan indultunk

Dési Viktória üzleti kiválóság vezető egy kínai tanmesét mondott el a kőfaragóról. „Soha ne felejtsük el, honnan indultunk. A néha monoton mindennapjainkban fel kell fedeznünk a kihívásokat újra és újra, hogy motiváltak legyünk. Bátran forduljatok kérdésekkel a szakemberekhez!” – javasolta.

Debreceni Balázs már elvégezte a duális képzést, vegyipari rendszerkezelőként dolgozik a Mol Petrolkémia Zrt.-nél.

Oktatóim, mentoraim volt üzemi dolgozókból lettek, így a tudást első kézből kaphattam meg. Itt lehetőségem volt arra, hogy olyanokat tanuljak, amit az iskolapadban nem. Hálásan és jó szívvel gondolok vissza a duális képzésben eltöltött éveimre

– mondta.

A beszédek után a diákok átvették a vállalathoz szóló belépőkártyájukat.