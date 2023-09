Így volt ezzel Zai Gábor is, aki két fiát vitte ki a programra. A családdal az Anyagtudományi kar asztalánál találkoztunk.

„A gyermekek természettudományos érdeklődésűek és itt érdekes anyagokat láthatnak és érdekes kísérletekkel ismerkedhetnek meg. Otthon a háztartásban is megtalálható anyagokkal szoktunk kísérleteket, megfigyeléseket végezni, hogy a különböző anyagoknak milyen tulajdonságai vannak. Azt vettem észre, hogy főleg a szilikonok ragadták meg a fiaim érdeklődését, illetve ezek a szakító testek. Én is a műanyagiparban dolgozom, úgyhogy elég sok kérdésükre tudok én magam is válaszolni, elég sok mindent meg tudok nekik mutatni erről a világról – mondta az apuka.

Márkus Krisztina azért választotta barátnőjével ezt a programot, mert mindig érdekes dolgokat látnak, és élvezik, hogy barátokkal nézelődnek, és sokat tanulnak, és persze szórakoznak. „Már voltam tavaly is és tavaly előtt is, de akkor nem itt, az egyetemen. A Diósgyőri Református Általános Iskolába járunk. Talán még azt is el tudnám képzelni, hogy ide járjak, de még ez korai. Tök jó, hogy bemutatják, hogy nem csak a száraz tananyagot nyomják itt belénk.

A bölcsészek is élményt kínálnak

A Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar standjánál Sári Patrik, a Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi kar HÖK elnöke várja a fiatalokat, ahol bár sok látványossággal nem tudnak szolgálni, de szívesen megosztották tapasztalataikat, élményeiket a fiatalokkal.

„Azt szeretnénk megmutatni, hogy lehet, hogy nincsenek látványos kísérleteink, de tartalmas dolgaink igen. A gyógypedagógus képzésünkre például hoznak be egy terápiás kutyát is. De mintaórán is részt vehetnek az érdeklődők, színes kis kavalkád vagyunk mi, nagyon nagy repertoárral készültünk a kilátogatók számára. Nekem ez a negyedik Kutatók Éjszakája, amin részt veszek, tehát van mögöttem egy kis tapasztalat, de szívesen is mesélek élményeimről, érzéseimről a karral kapcsolatban. Nagyon népszerű a karunk a fiatalok között, ezt a többszörös túljelentkezés is mutatja. A levelezős képzéseink vagy felnőttképzéseink is népszerűek. A Gépészmérnöki és Informatikai kar és a Gazdaságtudományi kar után mi voltunk a legnépszerűbbek. Folyamatosan megújulunk, és hallgatóközpontúvá alakítjuk az oktatást”- mondta.

A Hallgatói Önkormányzat elnöke mellett Havasi Zoltán politológus hallgató állt, aki elmondása szerint azért jött erre a szakra, mert nagyon szereti a történelmet és folyamatosan bővül a szókincse és széles tájékozottságra tehet szert minden területen.

A Kutatók Éjszakája 2023 programjait szeptember 29-én és 30-án tartják országszerte, számtalan program várja az érdeklődőket.