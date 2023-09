Felsőzsolcán szeptember 16-án, szombaton Egészség és Sportnap keretében biztosítanak majd lehetőséget a lakosság részére az egészség megőrzéséhez szükséges vizsgálatok elvégzésére. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház közreműködésével tüdőszűrést is végeznek majd. Ahogyan az egész kampány során, úgy a nyitó rendezvényen is nagy hangsúlyt kap a sport. Érkezik továbbá az ország egyik legnagyobb ügyességi pályája az EXATRUN akadálypálya, majd közös edzésen vehetnek részt Rubint Rellával, a legkisebbek részére pedig mondókákkal és játékokkal készülnek a Bellőke foglalkozás keretében. Az önkormányzat Energiatakarékosság TOTÓ-jának nyereménye egy elektromos autó használata egy egész napra. A hét során kerékpáros programokon, vetélkedőkön, néptánc foglalkozáson, táncórán is részt vehetnek a lakosok, szeptember 22-én, pénteken pedig Toma és csapata – autómentes korokat idéző történeti kalandparkja várja az érdeklődőket a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítéséért.