A bükki borvidéken általában néhány héttel hamarabb befejeződik a szüret, mint Tokaj-Hegyalján, idén azonban még korábban kezdődött a szokásosnál, így mostanra nagyjából be is fejezték a gazdák a munkának ezt a fázisát. Jöhet a borkészítés.

A térséget sújtó tavalyi szárazság miatt a rügyek nem voltak olyan termékenyek. Idén ezt még tetézte egy jelentős mennyiségű tavaszi esőzés, ami a virágzás idején óriási növényvédelmi kockázatot jelentett, és nyomás alatt tartotta a szőlőt. Kétszer volt jég is, ami szintén befolyásolta a termés mennyiségét és a növény kondícióját, valamint a szüret előtt jelentkező vadkár idén is megmutatkozott. Vagyis, hogy az állatok lerágják a növényt. A magasabb helyekről egyre nagyobb számban lehúzódó őzek, szarvasok nagyon szeretik csemegézni az édes szőlőt, a nyékládházi dűlőkön nagy számban telepített Zenit a kedvencük – mondta Borbély Roland, a Gallay Pincészet borásza. Hozzátette: ezért a jövőben fokozottabb vadvédelemre kell készülniük az ezen a vidéken termelő gazdáknak. Zenit, Pinot Blanc, Cserszegi fűszeres – ezek a nyékládházi szőlőhegy jellemző fajtái. Azonban náluk már a Kabar ültetvény is termőre fordult, amiből úgy tűnik, hogy gyönyörű borok fognak készülni – emelte ki a szakember.

A húszéves tőkékről jön az igazán jó bor

A tavalyi szőlőterméshez képest idén annak csak harminc százalékát tudják betakarítani a gazdák átlagosan a nyékládházi dűlőkről. A minősége nagyon jó, azokból, amiket betároltak a pincékbe, szenzációs borok lesznek, azonban a mennyisége lényegesen elmarad az elvárttól – véleményezte a borász. Mindemellett ugyan jóval kevesebb, de nagyon nagy beltartalmú, magas minőségű borokkal tudnak majd előrukkolni – jegyezte meg. A Kabar ültetvény most négyéves, a hetedik évtől lehet igazán számolni vele, de a borászok azt mondják, hogy húszéves szőlőtőkékről jönnek le az igazán jó borok. A nyékládházi dűlő országos szinten is a legjobb dűlőbesorolások közé tartozik, az itt termett szőlő mindig magas minőségű – tette hozzá Borbély Roland.