Több aggódó olvasói megkeresés is érkezett portálunkhoz arról, hogy egy 60 éves fát szeretnének kivágni Miskolc belvárosában. A fára kiragasztott feliratok szerint a munkálatoknak pénteken 8 órakor meg kellett volna kezdődnie, de portálunk értesülése szerint ez nem történt meg. Megkerestük a Balázs Győző Református Gimnáziumot az ügyben, amelynek egyik bejáratánál a fa található, akik megerősítették, hogy a fa kivágását elhalasztotta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. „Minket is csak arról tájékoztattak, hogy a kivágás elmarad, de nem mondták, hogy mikorra halasztották” – mondták. Megkerestük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t is az ügyben, akikhez a fa tartozik. Ők is megerősítették, hogy a fa egyelőre állva marad, mert újabb szakértői véleményt kell beszerezni arról, hogy valóban szükséges-e a fa kivágása.

A kivágásra ítélt fa

A fa kivágásának hírét tiltakozás övezi. Korábban többen posztokban és portálunkhoz eljutott levélben is arról írtak, hogy értetlenül állnak a fa kivágásának híre előtt, mert szerintük ezt semmi nem indokolná. Az egyikük azt írta a boon.hu-nak, hogy „a fa látszólag egészséges, és a környéken élők is nagy becsben tartják”. Az intézmény azonban azt mondta korábban portálunknak, hogy a fa balesetveszélyes és viharok után több faága a parkoló autókra esett, valamint szerintük a gyermekek testiépségét is veszélyezteti.