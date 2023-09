A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) következetesen végzi a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét. A hivatal szakemberei a tavalyi évben is számos ellenőrzést folytattak annak érdekében, hogy visszaszorítsák az illegális fakitermelést és kereskedelmet. A 2022-es vizsgálatok összefoglalója alapján Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye extrém magas kockázatúvá vált, de több további vármegye esetében is történt változás. A Nébih minden évben közzéteszi elemzését, amelyben az illegális fakitermelések és fakereskedelem alakulását vizsgálja megyei bontásban. Az elemzésben a hivatal immár hat év adatait vetette össze, ennek köszönhetően bizonyos trendek is kirajzolódnak - közölték a Nébih szakemberei. Az egyes vármegyék és Budapest főváros kockázati besorolását évente felülvizsgálják. Az elemzés hatodik éve készül hasonló szisztémával, így az időközben keletkező új információk birtokában a kiértékelés módszere is finomodott. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2022. évben már extrém magas kockázatú vármegye lett, de az azt megelőző öt évben is nagyon magas kockázati besorolású volt, mögötte Pest vármegye végzett.

Csak monitoroznak

A falopás felderítése a rendőrség hatáskörébe tartozik, a Nébih az illegális faanyag kereskedelmi tevékenységet vizsgálja. Tekintettel arra, hogy az illegális fakereskedelmi tevékenység elleni kötelező fellépést az Európai Unió (EU) szintjén egységesen hirdették meg, így a szankciókat és az alkalmazható intézkedéseket is elég széles körben határozták meg. Az EU az illegális fakereskedelem visszaszorításával szeretné csökkenteni az erdőírtásokat, ezzel mérsékelve a klímaváltozás hatásait. Az uniós szinten meghatározott szankciók: az illegális eredetű fatermékek elkobzása, az adott faanyag kereskedő tevékenységének felfüggesztése és tiltása, valamint a bírság. A hazai szabályozás szerint az erdővédelmi bírság felső határa természetes személyek esetében ötven millió forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében ötszáz millió forint.

Folyamatosan ellenőriznek

Portálunk megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a témával kapcsolatban. Varga Rudolf sajtószóvivő elmondta, folyamatosan ellenőrzik a rendőrök a vármegye erdős területeit.

„A cselekmény súlyossága attól függ, hogy milyen helyszínről lopnak”. Hozzátette: más, ha egy tajvédelmi körzetből, más ha egyéb területről. „A mennyiség sem elhanyagolható, hiszen az ellopott fa értéke is meghatározza, hogy adott esetben milyen szankcióval sújtható az elkövető” – húzta alá. Azt is hangsúlyozta, hogy a rendőrség munkatársai folyamatosan kint vannak azokon a helyszíneken, ahol előfordulhatnak falopások. „Ha történik bejelentés, akkor a rendőrség igyekszik a helyszínen az adatok felderítésével és az elkövetők rajtaütésével megelőzni a további természetkárosítást”.

A természeti értékeket védik

Megkerestük a Hernádnémeti Polgárőrséget is, akik közösségi oldalukon rendszeresen posztolnak falopással kapcsolatos eseteket. Veres Róbert, az egyesület elnöke azt mondta a boon.hu-nak, hogy ez a fajta lopási cselekmény erősen évszakfüggő. „A fűtési szezon kezdetével a falopások megszaporodnak településünkön, ami azért is súlyos, mert Hernádnémetiben nagy kiterjedésű védett természeti, Natura 2000-es területek vannak” – mondta. Rámutatott: nem tapasztalnak megemelkedett esetszámokat, minden évben azonos elkövetőszámot derítenek fel a rendőrséggel karöltve.

„Ez egy állandó folyamat, amikor beindul egy fűtési szezon. Mi azért próbálunk fellépni ezek ellen, mert szerintünk a helyi önkormányzatok mindent megtesznek, hogy az emberek ne maradjanak tüzelő nélkül, de mégis lopnak” – hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy egyesületi szinten szoktak faosztást szervezni a településen a rászorulóknak. „Azt mi sem szeretnénk, hogy valaki megfagyjon, de a természetünk védelme is fontos számunkra” – tette hozzá.