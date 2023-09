Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) építészeti államtitkára a rendezvény beharangozó sajtótájékoztatóján elmondta: idén először az ÉKM rendezi az országos programsorozatot, amelyben olyan, a hétköznapokban zárt épületek nyitják meg kapuikat, mint a Sándor-palota, a Belügyminisztérium Széchenyi téri szakasza, a Magyar Nemzeti Levéltár, a Központi Statisztikai Hivatal vagy a mosonmagyaróvári Habsburg-kripta. Látogathatók lesznek várak és kastélyok, valamint több városháza is.

Mint hozzátette, a Kulturális örökség napjait ebben az évben már Európa 50 országában ünneplik, túllépve az EU határait is. Az eseménysorozatnak köszönhetően a műemlék épületek megtelnek élettel, sokan ismerik meg belülről is a máskor nem látogatható kastélyokat, palotákat, egyes intézmények közönségforgalom elől elzárt részeit.

Lánszki Regő emlékeztetett arra, hogy a műemlékeket akkor lehet fenntartható módon gondozni, ha azok nincsenek elzárva, ehelyett sikerül - tőlük nem idegen - funkciót találni számukra.

Vármegyénkben hét településen

A zöldmezős beruházások mellett érdemes a meglévő épületek hasznosítására koncentrálni - emelte ki, hozzáfűzve: a műemlékekbe fektetett pénz az egyik legjobban megtérülő befektetés, ha megfelelő szabályozás is van mellette.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a megalakulása óta eltelt egy évben tárcája komoly jogalkotási munkába kezdett. Az egységes szemléletű országos műemléki rendszer részeként készítik el a hazai és a külhoni műemlékek teljes, egységes szemléletű, mindenki számára elérhető értéktárát, a Nemzeti Örökség Intézetének (Nöri) szakmai partnerségével.

Vármegyénkben vasárnap még látogatható Bodrogolasziban a Szent Erzsébet Zarándokház és Pihenőhely, a Helytörténeti Falumúzeum, valamint a Szentháromság-templom. Füzérradványban a Károlyi-kastély, Hidvégardón a Gedeon Kúria és a Tájház, Mezőcsáton a református templom. Mezőkövesden a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum, a Matyó Múzeum és a Takács István Gyűjtemény. Miskolcon a Fazola-kohó, a Görögkatolikus Zzékesegyház és Ózdon az Olvasó, az Olvasó Egylet Székháza.

Koncertek

Miskolcon koncerteket is szerveztek a rendezvényre. Vasárnap 11.50-től a Minorita Nagyboldogasszony templomban Lakatos Stefán minorita szerzetes bemutatja a Minorita templomot, Miskolc egyik leggazdagabb keresztény örökséggel bíró szakrális épületét. Közreműködik: Herczeg Zoltán orgona, a Szent Ferenc Kórus, a Cardinal Mindszenty Kórus. valamint a Cantus Agriensis Kórus. Vezényel: Gergely Péter Pál.

A Mindszenti templomban 10.50-től zenés templombemutatót tart Juhász Ferenc plébános atya a Mindszenti templomban, amelynek építését még a Miskolcon járó Ferenc József támogatta. A kiváló Angster orgonán Jakab Endre kántor orgonál és a Mindszenti Templom Kórusa lép fel.

A Belvárosi evangélikus templomban a templombemutatást a Luther Kórus által előadott 2 mű színesíti, majd elhangzik az egykori evangélikus diakonissza, Túrmezei Erzsébet verse is. Vezényel: Halmainé Ujvári Mária.