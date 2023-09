Hívatlan vendégek jelentek meg a napokban Ózdon, a Somsály úton. Az I Love Ózd Facebook-csoportba szeptember 7-én feltöltött videón látható, hogy egy vaddisznó és nyolc kismalac egy felborult vagy felborított kukában keresnek élelmet. Amint végeztek, azaz megettek minden ehetőt, már indultak is tovább – feltehetően az újabb lelőhelyig. A vaddisznók ha bőséges táplálkozóhelyre bukkannak, ott gyakran csapatba verődnek össze. Igazi mindenevők; tölgy- és bükkmakk, valamint mindenféle, a földön elérhető gyümölcs mellett férgeket és más, a talajban talált állatokat is fogyasztanak. Megfogják a patkányt, a pockot, de rámennek a dögre, az elhullott vadra is, és előszeretettel lakmároznak az emberek szemetesiből is. Normál esetben a vaddisznó fél az embertől. Azonban veszélyt jelenthet az állatra és emberre is, ha sarokba szorítják, vagy ha malacait veszélyben érzi. Képes nekimenni a rókának, farkasnak, még az embernek is.