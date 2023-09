Az Oscar-díjas miskolci filmalkotó, Pressburger Imre romos szülőházának már növények sokaságától megtisztított udvarán tartott sajtótájékoztatót a városvezetés. Szopkó Tibor miskolci alpolgármester elmondta, kettős jelentősége van a Pressburger-háznak a város szempontjából. „Egyrészről a Hodobay Program miatt, ami lehetővé teszi, hogy rom helyett egy élő funkcióval ellátott tér legyen, másrészről pedig kulturális gyökerei vannak ennek, hiszen éppen arról a házról beszélünk, ami egy Oscar-díjas magyar filmrendező otthona volt gyermekkorában – mondta el a politikus, aki hozzátette, a ház tulajdonosa jelenleg a város, amely most tizenöt évre használatba adta az ingatlant a CineFest Egyesületnek. – Az együttműködést választottuk az eladás helyett. Azt tapasztaljuk, hogy egy-egy épület megújulása rehabilitálja a környéket is."

Szép jövő vár a nagy házra

Madaras Péter, a CineFest Egyesület elnöke szerint pár év múlva már egyáltalán nem használható az épület, ha nem kezdenek vele valamit. „Van pár évünk, hogy megmentsük, mert összedől. Azért lobbiztunk, hogy adja át az önkormányzat a CineFestnek ezt az épületet, hogy értelmes céllal tölthessük meg. Egy múzeumot álmodtunk meg a földszintre, hogy bemutassuk Pressburger Imre életét és munkásságát egy interaktív kiállítással. Pár évvel ezelőtt emléktáblát is állítottunk a híres rendezőnek, forgatókönyvírónak, akinek az unokája is itt volt: Kevin Macdonald, aki szintén Oscar-díjas filmrendező" – mondta az elnök, aki egyben a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál programigazgatója is.