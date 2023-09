Már szeptember első hétfőjén elkezdődött az elsőéves kollégisták beköltözése a Bolyai Kollégium E/1. – E/4. épületeibe és az Uni-Hotel Diákotthonba, majd később a felsőbb éves kollégisták is elfoglalták a szobáikat. Ezzel egyúttal elindult a regisztrációs hét és a tantárgyfelvétel is az egyetem Neptun (tanulmányi - a szerk.) rendszerében.

Szeptember 11-én, hétfőn Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülést tartanak a campuson, ezzel hivatalosan is megnyitják a tanévet. A szorgalmi időszak december 15-ig tart a hallgatók számára, így 14 hetük van felkészülniük a vizsgaidőszakra. Szeptemberben az egyetemen megrendezik a hagyományos sportnapot, de októberben is több program vár a hallgatókra. Többek között lesz: Kossuth Nap, Kutatók éjszakája, Heves Vármegye Napja, Avasi Nap és Rózsaszínű séta, valamint több tudományos konferencia is.

A Miskolci Egyetem főépülete

Fotó: ÉM

Novemberben a magyar tudományt ünneplik, de a nagy sikerű gólyabált is ilyenkor rendezik majd meg, valamint az Európai Hulladékcsökkentési hetet is. Decemberben pedig a középiskolásokat várják majd a campuson, a két napos egyetemi nyílt napokon és különböző ünnepségeknek is helyet ad majd az Egyetemváros.

Az elsősöknek külön készültek

Hagyományteremtő alkalmat rendezték először meg az elsőéveseknek a miskolci egyetemista életet átfogóan bemutató tájékoztató programot a Miskolci Egyetem. Az Intro Napon a hallgatói jogok és tanulmányi kötelezettségek mellett hangsúlyosan esett szó a mindennapi diákéletet támogató szolgáltatásokról, közösségi, kulturális, szabadidős és sport lehetőségekről – írja az egyetem honlapja. Azt is hozzátették: az Intro Nap arról is szólt, hogy megerősítse az elsősök számára: helyes döntés volt a Miskolci Egyetemet választani, amelynek területén elérhetőek mindazok a szolgáltatások, amik az önálló diákélet megteremtéséhez szükségesek. Arról is írtak, hogy a Miskolci Egyetem selmecbányai öröksége a hallgatói önkormányzat tájékoztatóján is napirenden volt az ösztöndíjak és a kollégiumi ellátás lehetőségei mellett. Bemutatta sportolási lehetőségeit az egyetemi sportközpont, amelyben már a 2024-es Egyetemi Játékokra készülnek. Az újonnan érkezők megismerhették a Tanítsunk Magyarországért! mentorprogramot, a Konfuciusz Intézetet és a hallgatók külföldi programjaival foglalkozó Nemzetközi Igazgatóságot, az egyetemi könyvtárat és a pénzkereseti lehetőséget kínáló iskolaszövetkezetet.