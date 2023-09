Sokan a migrént, mint „klasszikus” fejfájást szokták emlegetni. A migrén és a fejfájás (vagy más néven tension-type fejfájás) között lényeges különbségek vannak, mind a tünetek, mind az okok tekintetében.

„Általában erősebb és intenzívebb fájdalom, gyakran lüktető vagy tompa jellegű. Csak az egyik oldalon jelentkezik a fejfájás. Társulhat hányingerrel és hányással. A migrénesek gyakran szenzitívek a fényre és a hangokra. Néha a migrénrohamot „aura" nevű jelenség előzi meg, például látászavarok, beszédzavarok vagy érzészavarok” – mondta a Borsod Online-nak Dr. Breitenbach Géza Attila háziorvos, a Praktizáló Háziorvosok Szövetségének elnöke. Arra is kitért, hogy a „klasszikus fejfájás” általában enyhébb és nyomó jellegű fájdalom és gyakran mindkét oldalon érezhető, de nem jár együtt hányingerrel vagy hányással.

Különböző okokra vezethető vissza

A migrén gyakran genetikai hajlamra vezethető vissza, de számos kiváltó tényező is szerepet játszhat, például stressz, bizonyos ételek vagy italok, hormonális változások, túlzott feszültség. A fejfájást gyakran a stressz, a rossz testtartás vagy az izomfeszültség eredményeként jelentkezik. Emellett hosszabb ideig tartó számítógép- vagy monitor előtti tartózkodás, hosszú ideig tartó gépkocsivezetés, vagy egyéb hosszú ideig tartó testi igénybevétel is kiválthatja. Fontos megjegyezni, hogy a migrén kialakulásában és súlyosbodásában számos egyéni tényező is szerepet játszhat, és nem mindenkinél ugyanazok a kiváltó okok érvényesülnek. Az egészséges életmód, a stresszkezelés és az étrendi változtatások segíthetnek a migrén tüneteinek enyhítésében és megelőzésében. A szakemberek azt javasolják, hogy aki migréntől szenved, érdemes egy neurológus vagy más szakember segítségét kérnie a megfelelő diagnózis és kezelés érdekében.

Bármelyik életkorban jelentkezhet

Nem korfüggő a betegség kialakulása, a tapasztalatok azt mutatják, hogy minden korcsoportot egyaránt érint.

„A migrén a fiatalokat sem kíméli” – hangsúlyozta portálunknak Dr. Breitenbach Géza Attila. Hozzátette: vannak korszerű gyógymódok és gyógyszerek, amelyek viszonylag jól karbantartják a betegséget. „Sajnos van olyan pácinesem is, akinek a legkorszerűbb gyógyszerek ellenére minden hónapban van szenvedős, migrénes napja” – mondta. Arra is kitért, hogy mostanában nagyon jellemző az időjárásváltozás, ami nagyban befolyásolhatja a migrén kialakulását. „A hőingás nagyban közrejátszik a tünetegyüttes kialakulásában” – húzta alá. Arra is rákérdezett portálunk, hogy tapasztal-e növekedést a betegek számában, de a kérdésre nem volt a válasz.

A betegség kezelése

A migrénes rohamok enyhítésére számos receptre kapható gyógyszer áll rendelkezésre. Ilyenek a triptánok, az ibuprofen és az acetaminofén. Ezeket a gyógyszereket a roham kezdetén kell bevenni a lehető leghamarabb. Ha migrénes rohamok gyakran előfordulnak vagy súlyosak, az orvos megelőző gyógyszereket is felírhat, például béta-blokkolókat, antiepileptikumokat vagy antidepresszánsokat. Ezek a gyógyszerek segíthetnek csökkenteni a migrénes rohamok gyakoriságát és súlyosságát. Manapság egyre felkapottabbak lettek az úgynevezett migrénpiercingek. Ez egy olyan eljárás, amely során egy speciális piercinget helyeznek el a fülben vagy más testrészeken, azzal a reménnyel, hogy enyhíti a migrén tüneteit vagy gyakoriságát. Ennek az eljárásnak nincs tudományosan bizonyított hatékonysága, és nincs elég tudományos kutatás, ami alátámasztaná, hogy a piercing valóban segít a migrén kezelésében. Az egyén egyedi migrénkiváltó tényezői és tünetei nagyon változóak lehetnek, és nem minden megközelítés vagy kezelési mód működik mindenkinél.