Korábban is aszfaltozott volt az út, de már erősen kátyúsodott, két autó nem fért el egymás mellett. Most azonban a teljes szakasz több rétegű aszfaltréteget kapott, illetve a padkaszélesítés is megtörtént. A beruházás mintegy 49 millió forint pályázati forrás ráfordításával valósult meg.

Találkozási pont, fejlődési lehetőség

„Ahhoz, hogy ennek az útnak a jelentőségét megértsük tekintsünk vissza az elmúlt 13 évre. 2010-ben, amikor átvettük a kormányzást Borsod -Abaúj-Zemplén vármegye az ország egyik legelmaradottabb régiója volt. Fejletlen infrastruktúra, munkanélküliség jellemezte térségünket” – hangsúlyozta Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő. A fejlődés érdekében a települések hivatalait, iskoláit, óvodáit, orvosi rendelőit, templomait is felújították. Mostanra már a térségi együttműködést is erősíteni tudják. Összekötő utak, kerékpárutak, mezőgazdasági utak építésével – fűzte hozzá a képviselő. A most átadott útszakasz közvetve, és közvetlenül is szolgálja majd mind Sajókeresztúr, mind Sajóecseg mezőgazdasági, illetve egyéb iparági együttműködését.

Az utat sok lakos használja mindkét település részéről. A sajóecsegi gyerekek erre járnak a sajókeresztúri iskolába. Fontos volt a felújítás és időszerű is, örömteli, hogy megvalósult – vélekedett Inklovics László, Sajóecseg polgármestere.