Az elkészült projektekről a helyszínen, sajtótájékoztatón számolt be Kollár Miklós polgármester és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő kedden délelőtt. Az önkormányzat sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében közterületi játszótér felújítására, bővítésére tavaly. A megvalósítás során a közel 2 millió forintos keretösszegből két új játszótéri elemmel bővült a Főtéri park (egy rugós mérleghintával és egy kétüléses hintaállvánnyal), illetve felújítottak egy régebbi csúszdatornyot – mondta Kollár Miklós. A dinamikusan fejlődő település központjában lévő Eötvös József Általános Iskola is felvette a fordulatot, és jelenleg 164 gyermek oktatása folyik az intézményben, ami a maximális kihasználtság határát súrolja – hangsúlyozta a polgármester. Az épület jellegéből és korából adódóan - 1962-es építésű - jelentős felújítási forrást igényel, hogy a modern kori elvárásoknak megfeleljen. Ennek első lépcsőfoka, hogy az intézmény kormányzati támogatásból 10,5 millió forint értékben hőszigetelt ablakokat kapott. A nagyobb fényt bebocsájtó ablakok a télen jó szolgálatot tesznek a tantermek melegen tartásában is – tette hozzá a polgármester. Mindezeken túl még arról is beszámolt, hogy befejeződött Sajókeresztúr község vízelvezetési hálózatának korszerűsítése a Petőfi Sándor utcában, a Kossuth Lajos utcában és a Széchenyi utcában.