Keserves állapotokat írt le az épülő Görömbölyi úttal kapcsolatban egy olvasónk, a levelet eljuttatta szerkesztőségünkbe. Az olvasó szerint a problémát az okozza, hogy „a Görömbölyi utca elején, ahova pár éve még körforgalom volt felfestve, de az azóta lekopott, úgy állnak meg az autók, mintha mindig is parkolónak lett volna kialakítva”. Szerinte ez azért probléma, mert ezek a parkoló autók akadályozzák a forgalmat főként hétvégén, és a lezárások miatt egyre több autó koncentrálódhat kisebb helyre. Azt is írta, hogy szerinte ezzel nemcsak a parkba vagy a lakóházakhoz való eljutást nehezítik meg az álló gépjárművek, hanem balesetveszélyes helyzeteket is előidézhetnek. Több ember is névtelen bejelentést tett a közterület-felügyelet felé, fogalmazott, volt, hogy egyáltalán nem foglalkoztak a hivatalban a bejelentéssel, de olyan is előfordult már, amikor csak hitegetést kaptak.

Portálunk korábban több ízben is foglalkozott a problémával, most is kimentünk a helyszínre, ahol teljes fejetlenséget tapasztaltunk. Főként a parkolási táblákat hiányoltuk, de a forgalmi rendet szabályozó táblák sem egyértelműek.

Helyszűke

„Áldatlan állapotok vannak itt, főleg hétvégén borzasztó a helyzet” – mondta az Északnak Kamecz Erzsébet. Hozzátette: most lehet látni, hogy felbontották az utat, és a teherautók jönnek-mennek, így a forgalom miatt jelentősen balesetveszélyes az amúgy lakó- és pihenőövezet is. „A parkolás miatt hétvégén szinte egyirányúra szűkül az út, így szerintem ide mentő, tűzoltó be sem tudna jönni a helyszűke miatt” – mutatott rá.