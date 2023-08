A Szirmabesenyői Napsugár Óvoda tagintézménye a Pöttömke Bölcsőde 12 éve nyitotta meg kapuit két csoporttal, huszonhat gyermekkel. Akkor egy korszerű, minden igényt kielégítő intézménnyel gazdagodott a település – mondta Bodnár Krisztián, Szirmabesenyő polgármestere. Hozzátette: 2019-ben azonban már a megnövekedett igény miatt azon gondolkoztak, hogyan lehetne bővíteni.

Kiegészítés kellett

Először 85 millió forintot nyertek el, majd a megnövekedett építőanyag árak miatt 24 és fél millió forintos kiegészítésre pályáztak, így lett a projekt végül egy közel 110 milliós beruházás. Most már negyven gyermeket tudnak fogadni és három fővel bővült a dolgozói létszám is. Szirmabesenyőben folyamatosan növekszik a lélekszám, így jelenleg is vannak olyan családok, amelyek várólistán vannak kisgyermekük bölcsődei elhelyezésére várva – jegyezte meg a polgármester.

Nem csak a családok, a befektetők is vonzónak tartják

Két évvel ezelőtt bővülő óvodai férőhelyekről számolhatott be a településen, most pedig 14 új bölcsődei helyről – emelte ki Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője. Az, hogy ennyi kisgyermek van, azt mutatja, hogy Szirmabesenyő vonzó település, amely folyamatosan fejlődik és szívesen költöznek ide az emberek. A több, mint egy évtizeddel ezelőtti állapothoz képest hatalmas változáson ment keresztül. Ma már nem munkanélküliség, inkább munkaerőhiány van – fogalmazott az országgyűlési képviselő.

Helyben szeretnék elhelyezni a kicsiket

Az itt élő családok - a munkába visszatérő szülők - számára nagyon fontos, hogy helyi óvodába és bölcsődébe járjon a gyermekük - hangsúlyozta Rácz Csilla intézményvezető. A bővítéssel további egy csoportszobát építettek a már meglévő épülethez, a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel, fedett terasszal együtt. Immár negyven családnak jelent ez segítséget – fűzte hozzá az intézményvezető. Az önkormányzat további anyagi támogatást nyújtott ahhoz, hogy nem csak az épület, hanem a játszóudvar is megújulhatott, illetve egy külön bejáratú parkolót is kialakítanak a bölcsődébe autóval érkezők számára.