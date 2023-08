Augusztus első napján Molnár Gábor, az Ózdi VárosüzemeItető Intézmény (ÓVI) igazgatója és Janiczak Dávid polgármester együtt járták be a felújítás alatt álló városüzemeltetési épületeket – erről a városvezető Facebook-oldalán számolt be. A nyertes pályázat keretében az épületek energetikai korszerűsítését végzik. Az épületek most külső hőszigetelést, tetőszigetelést, korszerű nyílászárókat és napelemeket kapnak, melyektől jelentős energiamegtakarítást várnak. Kitért rá, a 40 éve épült irodaház új, modern köntösben fogja javítani a városképet.