A közelmúltban rendezték meg a 3. Péteri Borteraszt, Sajószentpéteren, a Pipiske dombon, az Önkormányzati Borház előtti ligetben. A minőségi hegyaljai és bükkaljai borok mellett borkocsonyával és fesztiválfalatokkal is kedveskedtek az ínyenceknek.

– Nagy örömömre újabb siker volt az idei Péteri Borterasz, hiszen 300-400 fő látogatta meg. A szervezésében jól tudtam hasznosítani az Avasi Borangolás, illetve Kvaterka kapcsán összegyűjtött tapasztalataimat – nyilatkozta szerkesztőségünknek Nádler Miklós szervező, a miskolci Nádler Pince tulajdonosa. – Már tavaly is azzal az indíttatással szerveződött a rendezvény, hogy valami hasonlót szeretnénk Sajószentpéteren is, hiszen a város hasonló régi pincesorral és borkultúrával rendelkezik, mint Miskolc. Három éve még nem Péteri Borterasz volt a rendezvény neve, de 2022-ben ezt tudatosan megváltoztattuk.

Szőlőkóstolás is volt

A Bormustra már pénteken elkezdődött borverseny keretében.

– A helyieknek amatőr borversenyt hirdettünk meg a Borterasz előestéjén, amire nagyon sok jó minőségű bor érkezett be. A négytagú szakmai zsűriben ismert borászok és élelmiszeripari mérnökök foglaltak helyet. Kettő nagy arany minősítést tudtunk kiosztani. Az egyiket a Pittypalatty-völgyből származó radostyáni borával Várady Gergő kapta. Szentpéter Bora pedig Egri Istváné lett, amely egy oltvány vörös szőlőkből összeállított cuvée volt. Az eredményhirdetést és kóstolást megelőzően a helyi Rendezvények Házában dr. Tóth Péter történész, a Miskolci Egyetem docense tartott előadást.

A sajószentpéteri borászat középkorig visszanyúló eredetéről beszélt erről megjelent könyve alapján. Mint társszerző eljött prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora is. Dr. Homolya Dániel, a Tokaj-Helyalja Egyetem Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Tanszék vezetője pedig a korszerű borászatról és a bükkaljai és hegyaljai borászat jelentőségéről szólt. Ezt követően szombaton hét sajószentpéteri kötődésű, neves borász kínálatával bővült a tavalyi öt stand. Olyan résztvevőnk is volt, aki korábban még sosem mutatta be a mádi borait. Lujdort Tibor is eljött, akinek több száz fajta csemegeszőlője van. Kiemelt attrakcióként ezek közül 60 fajtát kóstolásra is kínált, ami rendkívül mutatós vendégcsalogatónak bizonyult. Szuhafői házi készítésű, kockára vágott sajtot is kínáltunk. A büfében pedig hamburgert és húsételeket lehetett fogyasztani. Horváth Béci öttagú cigányzenekara óriási hangulatot csinált, igazi mulatság alakult ki – mondta a szervező.