Akik autópályán közlekednek a keleti országrészben, azok folyamatosan találkozhatnak a sztrádák felújítását végző szakemberekkel, így például az M3-as több szakaszán is dolgoznak. De hetek óta folyik munka az M30-as Miskolc és M3-as közötti szakaszán is. A napokban a legintenzívebben a Miskolc-Dél és Miskolc-Kelet közötti szakaszon folyik a munka, kiemelten a zsolcai körforgalom feletti felüljárón, amelynek nem csak a burkolata, de az alsó része, szerkezete is felújítás alatt áll, így például az elmúlt pár napban a körforgalom surranó sávjának egyik fele is le volt zárva, mert munkagépek foglalták el.

Indokolta az utak állapota

Érdeklődtünk az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nél, hogy mi indokolta a munkálatokat, várhatóan meddig tartanak a most érintett szakaszoknál, és merre dolgoznak majd még tovább, ahol esetleg forgalomkorlátozásra is számítani kell.

Mint megtudtuk, az utak állapota már indokolta a felújítást.