A benzinkutasok szerint megnőtt a magyar rendszámú gépjárművek száma a határ melletti töltőállomásokon, mivel a magyarországi benzinárstop eltörlése óta a határon túl jelenleg olcsóbb a tankolás, mint Magyarországon. Néhány héttel ezelőtt a magyar autósok akár 30 százalékot is megspórolhattak, ha szlovák kúton tankoltak benzint. Azóta azonban az árak közeledtek egymáshoz. Magyarországon a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 626 forint, Szlovákiában (átszámítva) 602 forint. Gázolajért azonban érdemes átruccanni, mert hazánkban 688 forintért tankolhatjuk, északi szomszédunknál viszont 637 forintért, a holtankoljak.net adtai szerint.

Az is országos tapasztalat, hogy a magyar állampolgárok szívesen vállalnak munkát Szlovákiában, mert jobb fizetést kapnak mint itthon, ráadásul euróban.

Határ menti települések polgármestereitől érdeklődtünk, ők mit tapasztalnak.

Kút a határon

– Nem tudnám megmondani, hogy ki megy át tankolni Szlovákiába és ki nem – jelezte lapunknak Hajdu Gábor, Bánréve polgármestere. – Az biztos, hogy én még nem voltam egyszer sem, de vannak számolgató emberek, akik pontosan tudják, hol mit érdemes megvenni. Egy-két autótulajdonos valószínűleg a kedvezőbb lehetőséget választja, de tömeges benzinturizmus nem jellemző. A sógorom például a határon dolgozik, és ő szlovák kúton tankol, kártyával fizet, így még jobban megéri neki, mintha eurót váltana. Az önkormányzati autókat itthon tankoljuk, mert nem használjuk őket olyan gyakran, hogy érdemes lenne elautózni a határra – jegyezte meg a polgármester.

Azt is elmondta, hogy a magyar állampolgárok Bánrévéről nemigen járnak Szlovákiába dolgozni, azok a szlovákiaiak azonban, akik a településen vettek ingatlan, megtartották a régi munkahelyüket a határ túloldalán. Bánrévére inkább az a jellemző, hogy szlovák állampolgárságú pedagógusok jönnek át tanítani a község iskolájába, most is dolgozik náluk egy angoltanárnő.

A szomszéd faluban

Abaújváron hasonló a tapasztalat. Kecskeméti Zsolt polgármestertől megtudtuk, hogy nem jellemző sem a benzinturizmus, sem a szlovákiai munkavállalás. Náluk is csak az Abaújváron élő szlovák állampolgárok járnak át dolgozni Szlovákiába, Kenyhecre, az ipari parkba és Kassára. Volt olyan időszak, amikor a községből többen jártak a Kenyheci Ipari Parkba operátori munkára. Autórádiókat szereltek és üléshuzatokat varrtak, busszal vitték és hozták őket. Azonban már nem dolgozik ott senki, mert valamilyen konfliktus adódott a munkáltatóval.

– Szerencsére a szomszéd községben, Zsujtán megnyílt az idősek otthona, ott találtak munkát az emberek – jelezte a polgármester.

Busszal mennek

A Göncön élők azonban megtalálták a számításukat Szlovákiában. Nem most, hanem már legalább tíz éve, tudtuk meg Vinter István polgármestertől.

– Körülbelül 20-30 ember jár naponta dolgozni Kenyhecre és Kassára. A határon túli ipari parkok hozzánk sokkal közelebb vannak, mint a miskolciak. A dolgozókat busz viszi és hozza, de nemcsak Göncről, hanem a környékbeli településekről is. Gondot jelentett, hogy decemberben több magyar munkavállalót is elküldtek a szlovákiai munkahelyekről. A Kenyheci Ipari Park közel van hozzánk, mindössze 12 kilométerre, ami igazán nem távolság, de Kassa is csak 25 kilométer. Nők és férfiak egyaránt járnak át dolgozni Szlovákiába. Egy időben a határon túli húsüzem is sok magyar embert foglalkoztatott, de az a munkahely 3-4 évvel ezelőtt megszűnt – sorolta a polgármester.

A benzinturizmussal kapcsolatban pedig elmondta, amikor nálunk árstopos volt az üzemanyag, akkor bizony gyakran megfordultak a szlovák rendszámú autók a gönci benzinkúton. Most olyan 20-30 forinttal olcsóbb a benzin Szlovákiában, mint nálunk, így ha valaki a határon található kútnál tankolja tele a kocsiját, akkor azért megéri. Azonban Göncön sem jellemző, hogy az emberek tömegesen járnának a szlovák benzinért.