Június közepén jelentette be Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy egy gazdaságvédelmi akcióterv keretében augusztus 1-jétől december 31-ig korlátlanul lehet majd Szép-kártyánkkal fizetni (hideg) élelmiszerért a boltokban is. Ezzel egyidejűleg azt is lehetővé tették, hogy ebben az időszakban a munkáltatók megemeljék további 200 ezer forinttal a Szép-kártya keretét, amelynek maximális összege egyébként 450 ezer forint. A politikus szerint ez a lépés a jelenlegi időszakban komoly segítség lehet mindenkinek, és a munkáltatók számára is azt teszi lehetővé, hogy a lehető legkedvezőbb feltételek mellett biztosítsanak többletforrást munkavállalóiknak.

Időbe telik az átállás

Egyik olvasónk, Sztankó István jelezte, a külföldi (német) diszkontáruház-láncokat részesíti előnyben: az egyikben már használhatjuk ezt a kártyánkat is, míg más cégnél még várat magára az átállás. Ő eddig főleg pizzát vagy dönert rendelt családjának a számláról, ritkábban étterembe mentek, de ezután nagyjából fele-felét költi majd hideg élelmiszerre, illetve házhoz szállításra.

Bónus Marietta azt mondja, nagy segítség ez a családjának, hasonlóan vélekedett, mint másik olvasónk.

„Eddig házhoz rendeltünk a Szép-kártyáról ételt – üdülni, hazai szállodába nemigen járunk –, de azt én is meg tudom főzni a férjemnek és a gyerekeimnek. Most, hogy a »közértben« is felhasználhatjuk, szerintem hasznosabban tudjuk elkölteni a keretet” – összegzett.

Segít a családokon

A miskolci Szinvaparkban található szupermarketben az önkiszolgáló kasszánál is „bevethetjük” a Szép-kártyát. Az ottani pénztáros elmondta, sokan élnek ezzel a lehetőséggel, többen pedig segítséget kérnek a vásárláskor – őket is szívesen támogatják.

Itt az egyik vásárló, Szatmáriné Ilona érdeklődésünkre azt felelte, már régóta várták ennek a rendszernek a bevezetését, és remélik, nem csak átmeneti lesz ez a fizetési lehetőség, és 2024-ben is folytatódik.

Megkérdeztük az egyik hazai élelmiszerlánc vezérigazgatóját is, aki elmondta, valamennyi üzletükben – országszerte több, mint háromezerben – bevezették a Szép-kártyás fizetést, és érkeztek is szép számmal az ezzel a fizetési móddal vásárlók. Hozzátette: a jövő hét közepén már adatokkal is tud szolgálni, így később mi is visszatérünk a témára.

Van, ahol még nem döntöttek

Körbejártuk Miskolc belvárosát is: a pékségekben, kisebb élelmiszerüzletekben egyelőre nem született döntés a fizetési mód bevezetéséről; az egyik, Városház téri kisboltban például az eladó azt mondta: egyelőre csak készpénzzel, illetve bankkártyával lehet vásárolni – a boltvezető még nem döntött arról, hogy elfogadják-e majd a Szép-kártyát. A népszerű cukrászdában, a Falánk Fannyban viszont régóta lehet vele fizetni: az egyik eladó elmondása szerint vásárlóik nagy része Szép-kártyával fizet.

Összegezve: ahogy sok területen, itt is időbe telik az átállás, de a lakosságot is érdemes széles körűen tájékoztatni, hogy már erre is van lehetőségük.